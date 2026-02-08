Tarih Yeniden Yazılabilir! Bu Dinozor Keşfi Şoke Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İspanya’nın kuzeyinde bulunan olağanüstü küçük fosiller, bilim insanlarını dinozorların evrimsel geçmişini yeniden düşünmeye zorluyor. Uzun yıllar süren incelemeler sonucunda kemiklerin, tavuk büyüklüğünde yeni bir dinozor türüne ait olduğu belirlendi.

Foskeia pelendonum türüne ait bir alt çene kemiği parçası.

BBC'de yer alan habere göre yeni türe Foskeia pelendonum adı verildi. Yaklaşık 125 milyon yıl önce yaşayan bu otçul canlı, ornithopod olarak bilinen dinozor grubuna dahil ediliyor. Ancak araştırmacılara göre Foskeia’yı sıradan olmaktan çıkaran şey, minik boyutuna rağmen şaşırtıcı derecede gelişmiş bir kafatasına sahip olması.

MEVCUT MODELLE UYUŞMUYOR

İspanya’daki La Laguna Üniversitesi’nden paleontolog Penélope Cruzado-Caballero, fosillerin anatomik yapısının mevcut evrim modelleriyle uyuşmadığını belirterek, "Bu keşif, dinozorların evrim ağacını yeniden çizmeye neden olabilir" dedi.

Uluslararası araştırma ekibi, bulunan kalıntıların en az beş farklı bireye ait olduğunu tespit etti. Çalışmanın yürütücülerinden Paul-Emile Dieudonné, küçük dinozorların bugüne kadar gözardı edildiğini vurgulayarak, "Bu keşif, geçmişte çok daha fazla küçük boyutlu dinozorun yaşamış olabileceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

UZMANLAR NE DİYOR?

Araştırmalar, fosillerin yavru bireylere değil yetişkin dinozorlara ait olduğunu da ortaya koydu. Bu durum, Foskeia’nın doğal olarak küçük bir tür olduğunu doğruluyor. Bilim insanları, hayvanın gençken dört ayak üzerinde hareket ettiğini, yetişkinlikte ise iki ayak üzerinde yürümeye daha yatkın hale geldiğini düşünüyor. Foskeia’nın ait olduğu grubun başlangıçtan itibaren küçük boyutlu olduğu tahmin ediliyor. Uzmanlara göre bu özellik, büyük yırtıcılardan kaçmak için avantaj sağlamış olabilir.

Kaynak: Haber Merkezi