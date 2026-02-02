54 Yıl Sonra Bir İlk: NASA’da Geri Sayım Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 4 astronotu Ay yörüngesine taşıyacak yeni nesil roketi için yakıt dolum testlerine başladı. Cumartesi günü başlatılan iki günlük geri sayım süreci, insanlı Ay görevinin kaderini belirleyecek en önemli aşamalardan biri olarak görülüyor.Testin başarıyla tamamlanması halinde, mürettebatın fırlatma takvimi netleşecek.

MÜRETTEBAT KARANTİNADA

Görev komutanı Reid Wiseman ve beraberindeki ekip, sağlık risklerine karşı Houston’da karantinada tutuluyor. Astronotlar, provaları üslerinden takip ederken, roketin uçuş onayı almasının ardından Kennedy Space Center’a geçecek.

Bu görev, 1972’den bu yana Ay’a gönderilecek ilk insanlı misyon olma özelliği taşıyor.

PROGRAM NEDEN GECİKTİ?

Florida’da etkili olan dondurucu soğuklar, yakıt testlerini ve olası fırlatma tarihini iki gün erteledi. Yaklaşık 98 metre uzunluğundaki Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketi, iki hafta önce fırlatma rampasına taşınmıştı.

Isıtıcı sistemlerle korunan roket, hava koşullarının normale dönmesiyle yeniden test sürecine alındı.

SON BÜYÜK PROVA

Pazartesi günü yapılması planlanan testte, roketin tanklarına yaklaşık 2,6 milyon litre süper soğuk yakıt doldurulacak. Süreç, motorların ateşlenmesine 30 saniye kala durdurulacak.

Test, fırlatma öncesi son büyük prova olarak değerlendiriliyor.

UÇUŞ PLANI NETLEŞTİ

ABD ve Kanadalı astronotları taşıyan Orion spacecraft kapsülü, Ay yörüngesinde tur attıktan sonra yaklaşık 10 gün sürecek görevini tamamlayacak. Görev sonunda kapsül, Pasifik Okyanusu’na iniş yaparak Dünya’ya dönecek.

NASA’nın karşılaştığı tek engel hava şartları değil. Şubat ayında sınırlı sayıda fırlatma penceresi bulunurken, International Space Station’a gönderilecek yeni mürettebat görevi de takvimi sıkıştırıyor.

Görev yöneticileri, 11 Şubat’a kadar fırlatma gerçekleşirse Ay misyonuna öncelik verileceğini açıkladı.

Kaynak: Sputnik Türkiye