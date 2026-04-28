Rüyaların Sırrı Çözüldü: 2 Temel Faktör Her Şeyi Belirliyor

Rüyaların rastgele oluşmadığı, içeriklerinin kişilik yapısı ve günlük yaşam deneyimleriyle şekillendiği belirlendi. 3 bin 700’den fazla rüya raporuna dayanan araştırma, rüyaların tesadüften ziyade belirli örüntüler taşıdığını ortaya koydu.

Yeni bir araştırma, rüyaların sanıldığı gibi rastgele ve kaotik olmadığını, belirli örüntüler üzerinden şekillendiğini ortaya koydu. İtalya'daki IMT School for Advanced Studies Lucca'dan araştırmacılar, rüyaların zihnin rastgele yan ürünleri olduğu fikrine meydan okudu. Euronews Türkçe'nin Communications Psychology dergisinde yayınlanan çalışmadan aktardığına göre rüyalar kişilik yapısı ve günlük yaşam deneyimleri üzerinden şekilleniyor.

NLP DESTEĞİ ALINDI

Çalışma kapsamında, yaşları 18 ile 70 arasında değişen 287 katılımcıdan toplanan 3 bin 700'den fazla rüya ve uyanıklık deneyimi raporu analiz edildi. İki haftalık bir süreç boyunca gönüllüler yaşadıklarını kaydederken, araştırmacılar uyku kalitesi, bilişsel kalıplar, kişilik özellikleri ve psikolojik karakteristikler hakkında ayrıntılı veriler topladı. Ardından, katılımcıların günlük yaşamlarını ve rüyalarını nasıl tanımladıklarını analiz etmek için bir tür yapay zeka teknolojisi olan gelişmiş Doğal Dil İşleme (NLP) kullanıldı.

BELİRGİN ÖRÜNTÜLER VAR

Sonuçlar, rüyaların tesadüften ziyade belirgin örüntülere sahip olduğunu gösteriyor. Rüyalar, içsel özelliklerle dış etkilerin birleşimini yansıtıyor. Gün içinde ilgisiz düşünceler arasında sık sık sıçrayan kişiler, çoğu zaman dağınık ve hızla değişen rüyalar bildirdi. Rüyalarını anlamlı görenlerse onları genellikle daha canlı ve içine çeken biçimde deneyimledi.

Dış olayların da rol oynadığı belirlendi. Araştırmaya göre, COVID-19 döneminde rüyalar daha yoğunlaştı ve çoğu zaman kısıtlama ile kapatılma temalarına odaklandı. Hayat normale döndükçe bu örüntüler zayıfladı, bu da rüyaların psikolojik durumumuzla birlikte değiştiğini düşündürüyor.

SADECE GEÇMİŞ DENEYİMLERİN YANSIMASI DEĞİL

Çalışmanın başyazarı Valentina Elce, “Bulgularımız, rüyaların yalnızca geçmiş deneyimlerin bir yansıması değil, kim olduğumuz ve neler yaşadığımız tarafından şekillenen dinamik bir süreç olduğunu gösteriyor” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

