Mumyalardan Koku Örnekleri Alındı, Sonuç Şaşkına Çevirdi

İngiltere'deki University College London (UCL) ve Slovenya’daki Ljubljana Üniversitesi’nden araştırmacılar, Antik Mısır mumyalarının beklenenin aksine hoş kokular yaydığını keşfetti.

Kahire’deki Mısır Müzesi'nde sergilenen 5 bin yıllık dokuz mumya üzerinde yapılan analizlerde, bilim insanları küçük tüpler ve pompalar kullanarak koku örnekleri aldı. Araştırma sonucunda mumyalarda odunsu, baharatlı ve tatlı kokuların bulunduğu belirlendi.

"HOŞ KOKULAR TAŞIYORLAR"

UCL Sürdürülebilir Miras Enstitüsü Araştırma Direktörü Cecilia Bembibre, elde edilen sonuçların şaşırtıcı olduğunu belirterek, "Filmler ve kitaplar, mumyaların kötü koktuğu algısını yaygınlaştırdı. Ancak bulgularımız, tam tersine hoş kokular taşıdıklarını gösteriyor" dedi.

Araştırmanın sonuçları, Journal of the American Chemical Society dergisinde yayımlandı.

Kaynak: DHA