Tarih Verildi, Nefesler Tutuldu! Apple'ın En Yeni Üyesi Yolda

ABD'li teknoloji devi Apple Apple'dan heyecan verici bir haber geldi. Şirketin CEO’su Tim Cook, bir süredir merakla beklenen yeni ürün duyurusunun tarihini açıkladı. 19 Şubat Çarşamba gününü işaret eden Tim Cook, paylaşımına, “Ailenin en yeni üyesiyle tanışmaya hazır olun" notunu düştü.

Apple logosunun parlayan bir animasyonunun yer aldığı paylaşımda ürüne dair daha fazla ipucu verilmedi. Paylaşım kısa sürede teknoloji gündemine oturdu. Kullanıcılardan, 'Bize bir ipucu verebilir misiniz?', 'Bu ne olabilir acaba?' şeklinde ifadelerin yer aldığı çok sayıda yorum geldi.

Get ready to meet the newest member of the family.



Wednesday, February 19. #AppleLaunch pic.twitter.com/0ML0NfMedu — Tim Cook (@tim_cook) February 13, 2025

Milyonlarca Apple tutkunu yeni ürünün ne olacağını araştırırken, teknoloji dünyasında ise şirketin yeni nesil bir takip cihazı olan AirTag'in üst modelini piyasaya süreceği konuşuluyor. İkinci nesil AirTag modelinin daha uzun menzilli bir bağlantıya, daha zor çıkarılabilen bir hoparlöre ve Apple Vision Pro ile entegrasyona sahip olacağı iddia ediliyor.

Bunun yanı sıra, Apple’ın uygun fiyatlı iPhone SE serisinin yeni modelini tanıtacağına dair haberler de mevcut. Yeni modelin tasarımında büyük değişiklikler olmasa da gelişmiş bir işlemci ve daha iyi bir kamera performansı sunması bekleniyor.

iPhone SE4, iPhone SE serisindeki dördüncü cihaz olacak ve 2022'de tanıtılan iPhone SE3'ten bu yana üç yıl aradan sonra piyasaya sürülen ilk cihaz olacak.

Kaynak: Haber Merkezi