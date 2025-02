Tarih Verildi, Nefesler Tutuldu! Apple'ın En Yeni Üyesi Yolda

ABD'li teknoloji devi Apple Apple'dan heyecan verici bir haber geldi. Şirketin CEO’su Tim Cook, bir süredir merakla beklenen yeni ürün duyurusunun tarihini açıkladı. 19 Şubat Çarşamba gününü işaret eden Tim Cook, paylaşımına, “Ailenin en yeni üyesiyle tanışmaya hazır olun" notunu düştü.

Apple logosunun parlayan bir animasyonunun yer aldığı paylaşımda ürüne dair daha fazla ipucu verilmedi. Paylaşım kısa sürede teknoloji gündemine oturdu. Kullanıcılardan, 'Bize bir ipucu verebilir misiniz?', 'Bu ne olabilir acaba?' şeklinde ifadelerin yer aldığı çok sayıda yorum geldi.

Get ready to meet the newest member of the family.



Wednesday, February 19. #AppleLaunch pic.twitter.com/0ML0NfMedu