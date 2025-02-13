Tarih Verildi, Nefesler Tutuldu! Apple'ın En Yeni Üyesi Yolda

Teknoloji devi Apple yepyeni bir ürünü piyasaya sürmek üzere. Şirketin CEO’su Tim Cook, 19 Şubat Çarşamba gününü işaret ederek, “Ailenin en yeni üyesiyle tanışmaya hazır olun” ifadelerini kullandı. İşte teknoloji dünyasında piyasaya sürüleceği konuşulan ürünler...

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Son Güncelleme:
Tarih Verildi, Nefesler Tutuldu! Apple'ın En Yeni Üyesi Yolda

ABD'li teknoloji devi Apple Apple'dan heyecan verici bir haber geldi. Şirketin CEO’su Tim Cook, bir süredir merakla beklenen yeni ürün duyurusunun tarihini açıkladı. 19 Şubat Çarşamba gününü işaret eden Tim Cook, paylaşımına, “Ailenin en yeni üyesiyle tanışmaya hazır olun" notunu düştü.

Apple logosunun parlayan bir animasyonunun yer aldığı paylaşımda ürüne dair daha fazla ipucu verilmedi. Paylaşım kısa sürede teknoloji gündemine oturdu. Kullanıcılardan, 'Bize bir ipucu verebilir misiniz?', 'Bu ne olabilir acaba?' şeklinde ifadelerin yer aldığı çok sayıda yorum geldi.

Milyonlarca Apple tutkunu yeni ürünün ne olacağını araştırırken, teknoloji dünyasında ise şirketin yeni nesil bir takip cihazı olan AirTag'in üst modelini piyasaya süreceği konuşuluyor. İkinci nesil AirTag modelinin daha uzun menzilli bir bağlantıya, daha zor çıkarılabilen bir hoparlöre ve Apple Vision Pro ile entegrasyona sahip olacağı iddia ediliyor.

Tarih Verildi, Nefesler Tutuldu! Apple'ın En Yeni Üyesi Yolda - Resim : 1

Bunun yanı sıra, Apple’ın uygun fiyatlı iPhone SE serisinin yeni modelini tanıtacağına dair haberler de mevcut. Yeni modelin tasarımında büyük değişiklikler olmasa da gelişmiş bir işlemci ve daha iyi bir kamera performansı sunması bekleniyor.

iPhone SE4, iPhone SE serisindeki dördüncü cihaz olacak ve 2022'de tanıtılan iPhone SE3'ten bu yana üç yıl aradan sonra piyasaya sürülen ilk cihaz olacak.

Tarih Verildi, Nefesler Tutuldu! Apple'ın En Yeni Üyesi Yolda - Resim : 2

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Apple
Son Güncelleme:
Sebzelerin Ömrünü Uzatmanın Pratik Yolu: Buzdolabına Bir Tane Koyun Bozulmayı Önleyin Sebzelerin Ömrünü Uzatmanın Pratik Yolu: Buzdolabına Bir Tane Koyun Bozulmayı Önleyin
Hamurun Kabarmasını Sağlayan Mucizevi Yöntem: Sadece Bir Kaşık Eklemek Yetiyor Hamurun Kabarmasını Sağlayan Mucizevi Yöntem: Sadece Bir Kaşık Eklemek Yetiyor
Yapay Zeka da Okuduğunu Yanlış Anlıyormuş! Yapay Zeka da Okuduğunu Yanlış Anlıyormuş!
Yapay Zekada 'Terör' Tehlikesi: 'Şirketler Denetlenmezse...' Yapay Zekada 'Terör' Tehlikesi
ÇOK OKUNANLAR
60-70 Bin TL'ye Satılan 100 Bin Lirayı Geçti: İlan Sitelerinde 'ÖTV Muafiyetli Hurda Araç' Heyecanı: 'Motoru Çalışmaz Ama Alan Kazanır' İlan Sitelerinde 'ÖTV Muafiyetli Hurda Araç' Heyecanı
CHP 'İmamoğlu' İçin Kolları Çoktan Sıvamış: İlk İmzası Bile Hazır CHP 'İmamoğlu' İçin Kolları Çoktan Sıvamış
Selçuk Özdağ'dan Yıllar Sonra Gelen Bomba Meral Akşener İtirafı! AKP Detayı Dikkat Çekti Selçuk Özdağ'dan Yıllar Sonra Gelen Bomba Meral Akşener İtirafı! AKP Detayı Dikkat Çekti
Özgür Özel İlk Kez Açıkladı! Mansur Yavaş 'Böyle Giderse Aday Olurum' Dedi mi? Mansur Yavaş 'Böyle Giderse Aday Olurum' Dedi mi?
AKP İddiası Gündem Olmuştu! Meral Akşener Cephesinden İlk Açıklama Geldi AKP İddiası Gündem Olmuştu! Meral Akşener Cephesinden İlk Açıklama Geldi