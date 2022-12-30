Martı, Google Haritalar ve Yandex'e rakip oluyor

Scooter kiralama hizmeti Martı, harita uygulaması çıkarmak için çalışmalara başladı

Martı, Google Haritalar ve Yandex'e rakip oluyor

Türkiye’nin en popüler scooter kiralama hizmetlerinden biri olan Martı, yerli “Haritalar” (Navigasyon) uygulaması için çalışmalara başladı.

Shiftdelete'de yer alan habere göre halihazırda milyonlarca kullanıcısı olan şirket, ilk denemelere kısa süre içerisinde başlayacak. Firma, yakın zaman önce kullanıma sunduğu TAG uygulaması üzerinden denemelere başlayacak.

Martı’nın hazırlıklarına tüm hızlıyla devam ettiği, dünyada da Google Haritalar, Yandex Navi, Waze gibi örnekleri olan bu yeni hizmeti; İstanbul gibi büyük şehirlerde insanların yolculuklarını planlarken, en az trafikli ve maksimum tasarrufu sağlayacak rotalardan gitmelerini sağlayacak.

Ne yazık ki şu an için uygulamanın ne zaman hayata geçeceği belirsiz. Ancak yerli bir alternatifin çıktığı zaman kullanıcılardan yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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