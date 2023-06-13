Koronavirüsün bir etkisi daha ortaya çıktı: Geri gelmedi!

Yeni bir araştırmaya göre, koronavirüs (Covid-19) geçiren 20 milyondan fazla Amerikalı koku ve tat duyusunu kaybetti ve en az yüzde 25'inin bu duyuları geri gelmedi.

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Koronavirüsün bir etkisi daha ortaya çıktı: Geri gelmedi!

Healthday sitesinin haberine göre, The Laringoscope dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında yaklaşık 29 bin 700 yetişkinle anket yapıldı.

Araştırmacılar, koronavirüsü (Covid-19) şiddetli geçirme ile tat ve koku kaybı arasında bir ilişki olduğunu buldu.

KOKU VE TAT DUYULARI GERİ GELMEDİ

Kovid-19 geçiren 20 milyondan fazla Amerikalının koku ve tat duyusunu kaybettiği ve en az yüzde 25'inin bu duyuları geri kazanamadığı belirtildi.

Ulusal Sağlık Görüşmesi Anketi’nin 2021 verilerini kullanan araştırmacılar, Covid-19 geçirmiş katılımcıların yaklaşık yüzde 60'ının koku ve yaklaşık yüzde 58'inin tat duyusu kaybı yaşadığını tespit etti.

Bu katılımcıların yüzde 24’ünün yalnızca kısmi bir iyileşme gösterdiği, yüzde 3'ten fazlasının koku alma duyusunda hiç iyileşme olmadığı tespit edildi.

Tat alma duyusu kaybı yaşayanların yüzde 20'sinin bu duyularını kısmen geri kazandığı, yüzde 2'den fazlasın ise hala tat alamadığı kaydedildi.

"CİDDİ ORANDA BU KAYIP GERİ GELMİYOR"

Çalışmanın ortak yazarlarından Dr. Neil Bhattacharyya, "Covid-19 kaynaklı koku kaybı yaşadığınızda çoğu insanın bu duyuyu geri kazandığını düşünürsünüz ancak ciddi oranda bu kayıp geri gelmiyor" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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