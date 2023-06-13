Twitter Blue abonesi olmayanlara bir kötü haber daha

Twitter Blue abonesi olanlara birçok ayrıcalık tanınıyor. Ancak Twitter Blue abonesi olmayanlara mesajlaşma sınırı geliyor. Twitter'ın bu hamlesi kullanıcılarını epey kızdıracak gibi.

Twitter Blue abonesi olmayanlara bir kötü haber daha

Twitter, Blue özllliği ile beraber kullanıcılarına ayrıcalıklar sunmaya devam etse de abone olmayanlar için artık bir eziyete dönhüşecek. Ortaya çıkan son gerçek kullanıcıları da epey bir kızdıracak. 

 Twitter'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bağımsız geliştirici Alessandro Paluzzi tarafından ortaya çıkarılan bu yeni özellik, bazı kullanıcıları Twitter Blue satın almak zorunda bırakacak gibi görünüyor.

Geliştirici ekip, Twitter'ın doğrudan mesaj özelliğine kısıtlama getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Platform, gönderdiğiniz mesajları bir sayaca bağlayacak ve koyulan limiti aştığınız zaman, o gün bir daha mesaj gönderemeyeceksiniz. Bu yeni özelliğin tartışma konusu olacağı şimdiden belli.

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