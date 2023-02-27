Kaspersky açıklamasına göre, yapay zeka kullanımı her geçen gün artıyor. Dünya genelinde birçok iş pozisyonunda robotlar kullanılıyor. Yıllardır araba yıkayan, siparişleri teslim eden, depolarda malları tasnif eden, hastalara ilaç dağıtan, fabrikalarda montaj işlerini yapan robotlar bulunuyor. Günümüzde ise akıcı bir sohbet sürdürebilen, karmaşık bilimsel kavramları açıklayabilen, diller arasında metin çevirileri ve daha fazlasını da yapabilme potansiyeline sahip ChatGPT'ler öne çıkıyor.

Kaspersky'nin Orta Doğu, Türkiye ve Afrika bölgesindeki çalışanlar arasında yaptığı ankette, çalışanların şirketlerin kullandığı robotlar ve otomasyon sistemleri konusunda bazı endişeleri bulunuyor. Türkiye'deki çalışanların yüzde 55'i işlerini bir robota kaptırmaktan korkuyor ve her dört çalışandan biri (yüzde 26) şirketlerinde robotlar veya otomatik sistemlerle ilgili siber güvenlik olayları duyduğunu bildiriyor. Bununla birlikte birçok çalışan da robotlaşmanın getirdiği olumlu etkilerin farkında olduğunu belirtiyor.

"ROBOTLAR, ÇALIŞANLARI TEHLİKELİ İŞLERDEN KURTARIYOR"

Türkiye'den ankete katılan çalışanların, robotların varlığına yönelik olumlu yanıtları da oldu. Otomasyonun çalışanların sağlığına büyük faydası olduğu belirtilen ankete göre, çalışanların yüzde 82'si de robotların kendilerini fiziksel olarak zorlayıcı veya tehlikeli işler yapmaktan kurtardığını belirtiliyor.

Anket katılımcılarının yüzde 44'ü bunun insan faktöründen kaynaklanan iş kazası olasılığını azalttığını aktarıyor. Bunun yanında çalışanların yüzde 51'i robotların üretim süreçlerinde verimliliği artırdığını ve ekonomik fayda sağladığını da belirtiyor. Ayrıca, yüzde 39'u robotlaşmanın çalışanlara daha ilgi çekici ve daha yüksek ücretli pozisyonlar için yeniden eğitim fırsatı sunduğuna inanıyor.

"OTOMATİK ARABA YIKAMA SİSTEMİ ÜZERINDE ÇALIŞTILAR VE ONU ELE GEÇİRDİLER"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky'nin Teknik Uzmanı Brandon Muller, "2017 yılındaki Black Hat konferansında araştırmacılar Billy Rios ve Jonathan Butts, otomatik araba yıkama makinelerinin nasıl hackleneceğini ve bunun insanlar için ne tür bir tehdit oluşturduğunu gösterdiler. İnternete bağlanabilen PDQ LaserWash tipi bir otomatik araba yıkama sistemi üzerinde çalıştılar ve onu ele geçirmenin bir yolunu buldular. Hatta sadece aracı değil, sürücüyü de tehlikeye atabilecek şekilde, otomatik kapıyı bir otomobile çarpmanın mümkün olduğunu bile gösterdiler. Bazı kişi ve kuruluşlar otomasyona karşı temkinli davranıp onu kullanmaktan kaçınırken, diğerleri iş süreçlerini yeni teknolojilerden en fazla faydayı sağlayacak şekilde uyarlıyor. Daha fazla iş dijitalleşmesi kaçınılmaz olduğundan, dünyanın dört bir yanındaki şirketlerin iş ihtiyaçları için otomatikleştirilmiş çözümleri nasıl daha güvenli ve verimli hale getireceklerini keşfetmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaspersky uzmanları, endüstriyel bilgisayar sistemlerini çeşitli tehditlerden korumak için şunları öneriyor:

"Olası siber güvenlik sorunlarını belirlemek ve ortadan kaldırmak için OT sistemlerinin düzenli güvenlik değerlendirmelerinin yapılması...Etkili zafiyet analizi yönetimi süreci için bir temel olarak sürekli güvenlik açığı değerlendirmesi ve önceliklendirme oluşturulması... Kaspersky Industrial CyberSecurity gibi özel çözümler, sizin için etkili bir asistan ve herkese açık olmayan eşsiz bir veri kaynağı olabilir. Şirketin operasyon teknolojileri ağında anahtar bileşenlerin zamanında güncellenmesi, teknik olarak mümkün olan en kısa sürede güvenlik düzeltmelerini ve yamaları uygulamak veya telafi etmek için ek önlemlere başvurmak... Bu, üretim sürecindeki aksamalar nedeniyle milyonlara mal olabilecek büyük bir olayı önlemek için çok önemlidir. Gelişmiş tehditlerin zamanında tespiti, araştırılması ve olayların etkin bir şekilde düzeltilmesi için Kaspersky Industrial Cybersecurity for Node with EDR gibi Endüstriyel EDR çözümlerinin kullanılması... Ekiplerinizin olay önleme, algılama ve yanıt verme becerilerini geliştirip güçlendirerek yeni ve gelişmiş kötü amaçlı tekniklere karşı yanıtınızı geliştirmeniz önemlidir. BT güvenlik ekipleri ve OT personeli için özel OT güvenlik eğitimi, bu hedefe ulaşılmasına yardımcı olacak temel önlemlerden biridir."

Kaynak: AA