iPhone 15'te kullanılacak renkler sızdırıldı

iPhone'un piyasaya sürmeye hazırlandığı iPhone 15'te kullanılacak renkler ortaya çıktı.

iPhone 15'te kullanılacak renkler sızdırıldı

Apple'ın piyasaya yeni süreceği modeli iPhone 15'te kullanılabilecek özel renkler ortaya çıktı. Apple, Pro modellerde koyu bir kırmızı, standart modellerde ise koyu pembe ve açık mavi tonlarında renkler kullanabilir.

Webtekno'nun haberine göre; Apple, iPhone 15 ve iPhone 15 Pro’da da farklı renkler kullanmayı planlıyor.

Buna göre Apple, iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde bordoya yakın bir koyu kırmızı kullanabilir. Bunun hex kodunun #410D0D olduğu ve ‘koyu sienna’ olarak tanımlandığı da gelen bilgiler arasında.

Webtekno'da yer alan habere göre, standart iPhone 15 modellerinde ise yeni renk olarak koyu pembe ve açık mavi seçeneklerinin yer alabileceği söyleniyor. Pembe tondaki rengin “telemagenta” olarak tanımlandığı ve kodunun #CE3C6C olduğu belirtilirken diğer rengin ise #4DB1E2 koduyla “pikton mavisi” olarak tanımlandığı söyleniyor.

Bunlar dışında iPhone 15 Pro’da standart kırmızı, uzay grisi, altın ve gümüş gibi renklerinin görüleceği belirtiliyor. Standart iPhone 15’te kırmızı, siyah ve beyaz olmak üzere daha fazla çeşitte renk de görülebilecek.

iPhone 15'te kullanılacak renkler sızdırıldı - Resim : 1

iPhone 15'te kullanılacak renkler sızdırıldı - Resim : 2

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