Apple’ın ‘gizli ürünü’ ortaya çıktı: Servet verilse bile satın alınamıyor

Apple, iPhone'lardan, Mac'lerden, iPad'lerden, AirPod'lardan, HomePod'lardan ve Apple TV'den oluşan harika bir ürün yelpazesine sahip. Ve doğal olarak bunların hepsini, belli bir fiyat karşılığında satın alabiliyoruz. Ama şirketin, yalnızca birkaç kişinin sahip olabileceği, para ile satın alınamayan, kendi tasarımı olan gizli bir ürünü daha var: 10 yıllık Hizmet Ödülü. Adından da anlaşılacağı gibi bu, on yıldır Apple için çalışan insanlara verilen bir ödül.

Bu ürün yıllar boyunca birkaç tasarım değişikliği yaşadı. Bilinen en sonuncusu, lazer şekilli bir Apple logosuna sahip kristal bir kareydi. Şimdi, YouTube kanalı DongleBookPro'ya göre Apple, iPad'ler ve Mac'lerde kullanılan alüminyum kaplamayı kullanarak ürünün tasarımını değiştirdi.

Chip’in aktardığına göre ‘10 Yıllık Hizmet Ödülü’, bir Mac mini veya bir Mac Studio gibi görünüyor. Ancak üzerinde yansıtıcı dev bir Apple logosu var. Bu Apple ürününün kutusu açıldığında görülen ilk şey, şirketin CEO'su Tim Cook tarafından imzalanmış bir mektup…

Mektupta şunlar yazıyor:

“Bu dönüm noktası anına ulaştığınız için tebrikler. Yaptığınız işler, karşılaştığınız zorluklar ve mümkün kıldığınız atılımlar, hepsi Apple'ın dünyayı daha iyiye doğru değiştirme misyonuna derin ve kalıcı bir katkı sağlıyor. Apple'daki herkes adına, yolculuğumuza kattığınız her şey için teşekkür ederiz.”

Bu mektubu kaldırdığınızda, sizi sırasıyla bir parlatma bezi, ürünün kendisi ve kutunun içinde basılı olan bazı bilgiler bulacaksınız. Burada ise şunlar yazıyor: “10 yıllık ödülünüz, ürünlerimizi yapmak için kullandığımız 6000 serisi alüminyumdan yapılmıştır. Üretim sürecinden kalanlar toplanır ve yüzde 100 geri dönüştürülmüş, özel bir alaşım oluşturmak için yeniden formüle edilir. Alaşım, uzun külçeler halinde dökülür, ardından her bir külçe, bitmiş boyuta kadar işlenen bloklar halinde dilimlenir. Yüzey ince kumlanmış ve kenarlar elmas kesimlidir. Blok daha sonra kaplamayı kapatmak ve koruyucu bir tabaka oluşturmak için anodize edilir. Son olarak, merkeze paslanmaz çelik bir Apple logosu yerleştirilmiştir.”

YouTuber, bu ödülün 20. ve 30. yıl dönümleri için de versiyonlarının olduğunu söylüyor ama bunların nasıl göründüğü hakkında çok fazla bilgisi yok gibi görünüyor. Sadece 30 yıllık Hizmet Ödülü'nün gümüş değil, uzay grisi alüminyum olduğuna inandığını söylemekle yetiniyor.

İşte bu gizli Apple ürününün kutu açılışı...