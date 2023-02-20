Facebook ve Instagram'a da ücretli 'mavi tik' geliyor

Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, kullanıcıların ücreti karşılığında Facebook ve Instagram’da mavi tik olarak da bilinen "doğrulanmış profil" olarak kullanılabileceğini açıkladı.

Facebook ve Instagram'a da ücretli 'mavi tik' geliyor

Meta Verified adı verilen bu mavi tike sahip olan kullanıcıların hesaplarının korunma altına alınacağı ve doğrudan müşteri destek ekibiyle iletişim halinde olacağı kaydedildi.

Facebook ve Instagram’ın resmi internet sayfasından bu üyelik modelinin 11.99 olacağı belirtilirken Apple’ın iOS ve Google’ın Android işletim sistemlerini kullanana cihazlarda ise bunun 14.99 dolar olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada bu uygulamanın ilk olarak Avustralya ve Yeni Zelanda’da kullanılacağı kayıtlara geçti.

Son dönemde masrafları kısmak için çok radikal hamleler yapan Meta, bir süre önce 11 bin çalışanını yani çalışanlarının yaklaşık yüzde 13’ünü işten çıkarmıştı. Meta’nın aldığı bu üyelik modeli Elon Musk’ın sahibi olduğu Twitter’daki abonelik sistemine benziyor.

Zuckerberg, Meta Verified özelliğini kullanmak için nüfus cüzdanı ve resmi belgelere ihtiyaç olunduğunu da belirtti.

Twitter kullanıcılarına kötü haber: Tarih verildi, o özellik ücretli hale geliyor Twitter kullanıcılarına kötü haber
TRT1'de beklenmedik gelişme! Alparslan Büyük Selçuklu dizisine veda etti TRT1'de beklenmedik gelişme! Alparslan Büyük Selçuklu dizisine veda etti
317 internet sitesi erişime kapatıldı 317 internet sitesi erişime kapatıldı
Affetmekte zorlanan 4 burç insanı.. Onlara asla yanlış yapmamalısınız Affetmekte zorlanan 4 burç insanı.. Onlara asla yanlış yapmamalısınız
ÇOK OKUNANLAR
Demirtaş: Acun'un canının sağlığı için yuvarlanan 50 milyon var ya... Demirtaş: Acun'un canının sağlığı için yuvarlanan 50 milyon var ya...
TRT1, ATV, KANAL D, SHOW TV, FOX TV dizileri için yeni karar! Tepki büyük TRT1, ATV, KANAL D, SHOW TV, FOX TV dizileri için yeni karar! Tepki büyük
Lütfü Savaş: Burayı ayağa kaldırmadan ne görevimizden ayrılırız ne de Hatay’ı terk ederiz Lütfü Savaş: Burayı ayağa kaldırmadan ne görevimizden ayrılırız ne de Hatay’ı terk ederiz
Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı: Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğüne kadar deprem olabilir uyarısı yapmıştık "Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğüne kadar deprem olabilir uyarısı yapmıştık"
Ankara'da kadın cinayeti: 4 kişiyi katledip, kendi yaşamına son verdi Ankara'da kadın cinayeti: 4 kişiyi katledip, kendi yaşamına son verdi