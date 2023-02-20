Facebook ve Instagram'a da ücretli 'mavi tik' geliyor

Meta Verified adı verilen bu mavi tike sahip olan kullanıcıların hesaplarının korunma altına alınacağı ve doğrudan müşteri destek ekibiyle iletişim halinde olacağı kaydedildi.

Facebook ve Instagram’ın resmi internet sayfasından bu üyelik modelinin 11.99 olacağı belirtilirken Apple’ın iOS ve Google’ın Android işletim sistemlerini kullanana cihazlarda ise bunun 14.99 dolar olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada bu uygulamanın ilk olarak Avustralya ve Yeni Zelanda’da kullanılacağı kayıtlara geçti.

Son dönemde masrafları kısmak için çok radikal hamleler yapan Meta, bir süre önce 11 bin çalışanını yani çalışanlarının yaklaşık yüzde 13’ünü işten çıkarmıştı. Meta’nın aldığı bu üyelik modeli Elon Musk’ın sahibi olduğu Twitter’daki abonelik sistemine benziyor.

Zuckerberg, Meta Verified özelliğini kullanmak için nüfus cüzdanı ve resmi belgelere ihtiyaç olunduğunu da belirtti.