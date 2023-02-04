317 internet sitesi erişime kapatıldı
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 27 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında icra edilen sanal devriye faaliyetleri çerçevesinde yasadışı bahis oynatan ve müstehcen içerikli paylaşım yapan 317 internet sitesine erişim engeli getirildi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 27 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen sanal devriye faaliyetleri çerçevesinde bin 418 internet sitesinin incelendiği belirtildi.
Söz konusu sitelerden erişme kapatılanların 234’nün yasadışı bahis, 83’ünün ise müstehcen içerikli paylaşım yaptığı aktarıldı.
8 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Öte yandan, faili meçhul siber olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde ise 3 olayın aydınlatıldığı, toplamda 8 kişi hakkında adli işlemlere başlatıldığı ifade edildi.
Kaynak: İHA
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