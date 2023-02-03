Apple satışlarında 2019'dan beri bir ilk

2022’nin son çeyreğine dair bilançosunu açıklayan Apple’da satışlar, 2019 yılından bu yana ilk kez geriledi.

Apple satışlarında 2019'dan beri bir ilk

ABD’li teknoloji şirketleri bilançolarını açıkladı. Apple’dan yapılan açıklamaya göre 2022 yılının son çeyreğinde satışlar, önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 5,49 azalarak, 117,2 milyar dolara indi.

Piyasanın beklentisi 121,10 milyar dolar seviyesindeyken, 2021’in aynı döneminde 123,9 milyar dolar satış geliri elde edilmişti. Ayrıca, bunun 2019 yılından bu yana en büyük düşüş olduğu belirtilirken, iPhone gelirinin yüzde 8,17, Mac gelirinin yüzde 28,6 azaldığı, iPad gelirinin ise yüzde 29,66 arttığı açıklandı. Net kar ise yıllık bazda yüzde 13 azalarak 30 milyar dolara geriledi.

Apple CEO’su Tim Cook, üç faktörün sonuçları etkilediğini belirtti. Bunları ise güçlü dolar, Çin’de iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max’i etkileyen üretim sorunları ve genel makroekonomik ortam olarak sıraladı.

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