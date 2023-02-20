Twitter kullanıcılarına kötü haber: Tarih verildi, o özellik ücretli hale geliyor

Twitter, ödeme yapılarak alınabilen Blue aboneleri haricinde iki faktörlü hesap doğrulamasına imkan verilmeyeceğini açıkladı.

Twitter kullanıcılarına kötü haber: Tarih verildi, o özellik ücretli hale geliyor

Twitter, 19 Mart’tan sonra iki faktörlü kimlik doğrulaması hizmetini, yalnızca Twitter Blue abonelerine sunacağını açıkladı.

Hesapları daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA), hesap sahibinin parolaya ek olarak ikinci bir kimlik doğrulama yöntemi kullanmasını sağlıyor. Twitter bunun için üç seçenek sunuyordu: sms, doğrulama aplikasyonu ve güvenlik şifresi.

Twitter’da iki faktörlü kimlik doğrulaması kullanan hesaplara çıkan uyarıda, bu sistemin artık sadece mavi tik satın alan Twitter Blue aboneleri tarafından kullanılabileceği belirtildi.

Kısa mesajla iki faktörlü doğrulama kullanan hesaplar, Twitter’ın şu uyarısı ile karşılaştı:

“Kısa mesajla etkinleştirilen iki faktörlü kimlik doğrulamayı kaldırmalısın

Kısa mesajla etkinleştirilen iki faktörlü kimlik doğrulama yöntemini yalnızca Twitter Blue aboneleri kullanabilir. Yöntemi kaldırmak sadece birkaç dakikanı alır. Kimlik doğrulama uygulamasını ve güvenlik anahtarı yöntemlerini kullanmaya devam edebilirsin. İki faktörlü kimlik doğrulama hakkında daha fazla bilgi al.

Twitter'a erişimini kaybetmemek için kısa mesajla etkinleştirilen iki faktörlü kimlik doğrulamayı 19 Mart 2023 tarihine kadar kaldır.”

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