Apple'a 'Kötü' Haber! İphone'un İki Modeli Avrupa'da Tarihe Karışıyor

Teknoloji dünyasında önemli bir dönüm noktası: Apple, Avrupa Birliği’nin yeni düzenlemeleri nedeniyle iPhone 14 ve iPhone SE modellerini çoğu AB ülkesinde artık satışa sunmuyor. Bu karar, teknoloji devinin ürün portföyünü yeniden şekillendirme çabalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor. Peki, bu durum neden gerçekleşti ve Apple kullanıcılarını neler bekliyor?

USB-C ZORUNLULUĞU

Avrupa Birliği (AB) teknolojik uyumluluğu artırmak ve elektronik atıkları azaltmak amacıyla yeni bir mevzuat yürürlüğe koydu. 28 Aralık 2024 tarihinden itibaren, AB’de satılan tüm akıllı telefonların USB-C bağlantı noktasına sahip olması gerekiyor. Lightning bağlantı noktasına sahip iPhone 14 ve iPhone SE, bu standartla uyumsuz olduğu için AB ülkelerinde artık satıştan kaldırıldı.

Apple’ın Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya gibi büyük pazarlardaki çevrimiçi mağazalarından bu modellerin sessizce kaldırıldığı fark edildi. İngiltere gibi AB dışında kalan ülkelerde ise satışlar devam ediyor. Bu durum, AB pazarındaki kullanıcılar için büyük bir değişim anlamına geliyor.

FİRMANIN STRATEJİSİ

Apple, 2023 yılında tanıttığı iPhone 15 ile USB-C bağlantısını tüm iPhone serilerinde standart hale getirmişti. AirPods ve Magic Mouse gibi aksesuarlarını da USB-C’ye geçiren şirket, iPhone 14 ve SE modellerini Lightning portuyla satmaya devam ediyordu. Ancak bu, Avrupa pazarındaki yeni düzenlemelere uymadığı için Apple’ın bu modelleri kaldırmaktan başka çaresi kalmadı.

Bu durumun arkasında stratejik bir hamle de yatıyor olabilir. Şirketin 2024’ün başlarında USB-C bağlantı noktasına sahip yeni bir iPhone SE modelini piyasaya süreceği konuşuluyor. Bu yüzden, mevcut SE modelini güncellemeye yatırım yapmak yerine satıştan kaldırma yolunu seçtiği düşünülüyor.

MÜŞTERİLER İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Bu karar, AB’deki Apple kullanıcıları için en ucuz iPhone seçeneklerinden ikisinin artık mevcut olmaması anlamına geliyor. iPhone 14, Eylül 2022’de piyasaya sürülmüş ve iPhone 13 tasarımını küçük iyileştirmelerle devam ettiren bir modeldi. iPhone SE 3 ise Mart 2022’de tanıtılmış ve eski iPhone 8 tasarımıyla nostalji arayan kullanıcıların favorisi olmuştu.

Yeni iPhone SE’nin çıkışı sabırsızlıkla beklenirken, mevcut SE modelinin satıştan kaldırılması kullanıcılar arasında hayal kırıklığı yaratabilir. iPhone 14 ise zaten Apple’ın ürün yelpazesinde önümüzdeki yıl sona erecek bir model olarak görülüyordu.

Kaynak: Haber Merkezi