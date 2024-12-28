Homepad Lansmanı Geliyor! Apple'dan Akıllı Ev Devrimi

2025 yılı Apple için sadece yeni bir ürün lansmanı değil, aynı zamanda akıllı ev teknolojisine yön veren önemli bir dönüm noktası olacak gibi görünüyor. Şirket bu yıl içinde üç büyük ürün lansmanı planlıyor ve bunlardan biri, akıllı ekran kategorisinde adeta ezber bozacak olan HomePad.

ANILARI DİRİ TUTACAK

Düşünün, oturma odanızda dinlenirken birden bire ekranda tatilde çekilmiş unutulmuş bir fotoğraf beliriyor. HomePad’in en etkileyici özelliklerinden biri, Apple Photos entegrasyonu sayesinde bir dijital fotoğraf çerçevesi gibi çalışabilmesi. Üstelik fotoğrafları manuel olarak yükleme zahmeti olmadan.

Apple kullanıcıları için dijital çerçeveler bugüne kadar hep bir adım ötede kalmıştı. Google Photos kullananlar için çözüm bulmak daha kolaydı, ancak Apple Photos kullananların bu entegrasyonu zahmetsizce sağlayabileceği bir ürün yoktu. HomePad bu boşluğu dolduruyor.

Gazeteci Mark Gurman’ın da belirttiği gibi, cihaz (kullanıcıların) fotoğrafları için bir slayt gösterisi ekranına dönüşebilecek. Bu, yalnızca anılarınızı sergilemekle kalmıyor, aynı zamanda evinize farklı bir kişisel dokunuş katıyor.

Eşim ve ben bu özelliği dört gözle bekliyoruz. Eski fotoğrafları bastırmak ya da çerçeveletmek konusundaki üşengeçliğimiz nedeniyle geçmişin güzelliklerini gözden kaçırdık. Şimdi ise her odaya bir HomePad yerleştirerek bu anıları tekrar hayata döndürme şansımız var. Kim bilir, belki mutfakta kahve yaparken karşımıza çıktığında tatlı bir gülümsemeye neden olacak unutulmuş bir anıyla karşılaşırsınız.

APPLE INTELLIGENCE DESTEKLİ SİRİ

Apple’ın HomePad ile yalnızca nostalji yaratmayı değil, aynı zamanda günlük yaşamı kolaylaştırmayı da hedeflediği açık. Şirket iOS 18.4 güncellemesiyle birlikte Siri’yi yeniden tanımlıyor.

Eskiden sıkça eleştirilen Siri bu güncelleme ile artık çok daha güçlü ve yetenekli hale geliyor. Yeni App Intents sistemi sayesinde Siri yüzlerce yeni uygulama içi eyleme erişim sağlayarak kullanıcılara çok daha fazla seçenek sunacak.

Düşünün, evinizin herhangi bir odasında “Siri, ışıkları kıs” ya da “Bana en sevdiğim fotoğraflardan bir slayt gösterisi başlat” diyorsunuz. Bu sadece başlangıç. Siri’nin artan yetenekleri, HomePad ile birleştiğinde, Apple’ın ev otomasyonu alanındaki vizyonunu bir üst seviyeye taşıyacak.

'UYGUN FİYAT' POLİTİKASI GELİYOR

Apple, önceki HomePod modellerindeki hatalarından ders çıkarmış gibi görünüyor. İlk HomePod’un yüksek fiyatı, birçok kullanıcı için ürünü erişilemez hale getirmişti. Ancak HomePad, bu konuda çok daha kullanıcı dostu bir yaklaşım benimsiyor.

HomePad’in rakip ürünlerle benzer bir fiyat aralığında olacağı, yani 150-200 dolar civarında satışa sunulacağı bildiriliyor. Bu, bir Apple ürünü için oldukça makul bir fiyat. Ayrıca cihazın 6 inçlik kompakt bir ekrana sahip olacağı söylense de bu, daha uygun fiyatlı ve çoklu cihaz alımına teşvik eden bir strateji olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi