iPhone Kullananlar Tehlikede! Sakın Bu Mesaja Tıklamayın

iPhone kullanıcıları dikkat! SMS ile iCloud'a giriş talebinde bulunan dolandırıcıların tuzağına düşmeyin.

iPhone Kullananlar Tehlikede! Sakın Bu Mesaja Tıklamayın

Kötü amaçlı kişiler geliştirdikleri yazılımlarla kullanıcıların bilgilerini ele geçirmeye devam ediyor. Yeni ortaya çıktığı kadarıyla iPhone kullanıcılarına gelen sahte SMS'te iCloud'a giriş yapma talebinde bulunan bu kötü amaçlı kişiler Apple hesap bilgilerini ele geçirmek istiyor.

iPHONE KULLANICILARI TEHLİKEDE

Güvenlik yazılımı şirketi Symantec tarafından açıklanan bu durum, iPhone kullanıcılarını hedef aldığı aktarıldı. Yeni saldırı, hackerların kimlik avıyla kullanıcıların Apple hesap bilgilerini ele geçirmeye çalıştıkları belirtildi.

iPhone kullanıcıları onlara gönderilen SMS'in direkt Apple'dan geldiğini düşünüyor. Kullanıcılarda güven uyandıran SMS'te yer alan bağlantıya tıklayan kişiler iCloud hesaplarında oturum açma talebine karşılık verirse, sahte iCloud giriş sayfasına yönlendiriliyor. Burada önce CAPTCHA sorgulamasını tamamlaması isteniyor. Bu da aslında dolandırıcılık olduğunu gösteriyor çünkü Apple bu tarz bir doğrulama talep etmeyeceği için iPhone kullanıcılarının bu tarz SMS'lere karşılık aksiyon almaması gerekiyor.

Kullanıcılara eğer Apple'dan böyle bir SMS gelecekse Apple'ın kendi Touch ID ya da Face ID güvenlik yöntemlerini tercih edeceğinin altı çiziliyor.

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