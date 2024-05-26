'Hope Frozen' filmi gerçek oldu! Avustralyalı kriyonik şirket ilk müşterisini dondurdu

Şirket sahibi Philip Rhoades, 80'li yaşlardaki bir kişinin dondurulma sürecinin çok stresli bir işlem olduğunu belirterek, farklı günlerde yapılması gereken bir dizi prosedür olduğunu ve düzgün bir şekilde hazırlanılmadığı takdirde birçok sorunla karşılaşılabileceğini ifade etti.

Cenaze sonrası hemen başlayan dondurma işlemi, hastanede soğuk odaya alınan cesede pompalanan bir sıvı ile hücrelerin korunması ve ardından kuru buzla paketlenip sıcaklığın eksi 200 santigrata düşürülmesi ile tamamlandı. Bu 10 saatlik sürecin, kişinin gelecekte hayata döndürülme şansını garanti altına aldığı belirtildi.

MALİYETİ DUDAK UÇUKLATTI

Dondurma işlemi için ilk müşteriden yaklaşık 170.000 Avustralya Doları (3,6 milyon TL) tahsil edildiği açıklandı. Pek çok insanın, kriyojenik olarak dondurulduktan sonra gelecekte neler olacağını merak ettiği ve Southern Cryonics'in web sitesindeki bir videoda, 50-100 yıl içinde zihni sanal bir dünyaya yükleme ve 250 yıl içinde de genç bir bedene aktarma imkanlarının olabileceği belirtildi.

'HOPE FROZEN' FİLMİ GERÇEK OLDU

'Hope Frozen', Pailin Wedel'in Nina Ijäs ile birlikte yönettiği ve ortak yazdığı, 2050 Productions tarafından yayınlanan 2019 yapımı Tayland belgesel filmi; bir çiftin, 2015 yılında üç yaşındaki kızları beyin kanserinden öldükten sonra vücudunun kriyojenik olarak korunmasına karar vermesini konu alıyor.

Hope Frozen, ilk gösterimini Hot Docs Kanada Uluslararası Belgesel Festivali 2019'da yaptı, burada En İyi Uluslararası Uzun Metrajlı Belgesel ödülünü kazandı ve çeşitli belgesel film festivallerinde gösterildi.

Belgesel, Netflix tarafından Hope Frozen: A Quest to Live Twice adıyla dağıtılmak üzere seçildi ve 15 Eylül 2020'de platformda yayınlandı. En İyi Belgesel dalında 49. Uluslararası Emmy Ödülü'nü kazandı. 2021, Uluslararası Emmy kazanan ilk Tayland yapımı oldu.