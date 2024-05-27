Google'ın yapay zekasından 'o kadar da akıllı değil' dedirten yanıt: Sağlıklı gıda önerisi gündem oldu

Son zamanlarda, Google tarafından geliştirilen yapay zeka sistemi 'AI Overview' tartışmalı yanıtlar vermesiyle gündeme geldi.

Sosyal medya kullanıcıları, bu sistemlerin kimi zaman yanlış ve hatta tehlikeli bilgiler paylaştığını belirterek tepki gösterdi.

OBAMA MÜSLÜMAN, PİZZA TARİFİ İÇİN TUTKAL

Bir kullanıcı, Google'ın yapay zeka destekli asistanına sağlıklı atıştırmalıklar hakkında tavsiye sorduğunda, sistem taş yemeyi de öneriler arasına ekledi. Bu durum, kullanıcıların tepkisini çekti ve sosyal medyada viral hale geldi.

Bir diğer olayda ise yapay zeka, Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Müslüman olduğunu iddia etti.

Google'ın yapay zekası, pizza tarifi için de tartışma yaratan bir öneri sundu. Tarifte, malzemeler arasında tutkal kullanılması önerildi.