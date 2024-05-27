Aradığınız şarkıyı bulamama derdine son: YouTube'tan mırıldanarak ve ıslık çalarak arama özelliği
İsmi aklınıza gelmediği veya şarkı adını bilmediğiniz parçalar canınızı mı sıkıyor. YouTube, bu derde son verdi. Artık mırıldanarak, ıslık çalarak veya şarkı söyleyerek istediğiniz şarkıya erişebileceksiniz.
YouTube, Music uygulamasına yenilikçi bir özellik ekledi.
Kullanıcılar artık mırıldanarak, ıslık çalarak veya şarkı söyleyerek şarkıları bulabilecekler.
The Verge'ün haberine göre, 'Hum to Search' adı verilen bu özellik, başlangıçta Android kullanıcıları için erişilebilir olacak.
Android cihaz kullanıcıları, bu yeni özelliği kullanmak için uygulamanın arama çubuğunun yanında yer alan mikrofon simgesinin sağındaki ses ikonuna dokunarak şarkı aramaya başlayabilirler.
Kaynak: Gerçek Gündem