Aradığınız şarkıyı bulamama derdine son: YouTube'tan mırıldanarak ve ıslık çalarak arama özelliği

YouTube, Music uygulamasına yenilikçi bir özellik ekledi.

Kullanıcılar artık mırıldanarak, ıslık çalarak veya şarkı söyleyerek şarkıları bulabilecekler.

The Verge'ün haberine göre, 'Hum to Search' adı verilen bu özellik, başlangıçta Android kullanıcıları için erişilebilir olacak.

Android cihaz kullanıcıları, bu yeni özelliği kullanmak için uygulamanın arama çubuğunun yanında yer alan mikrofon simgesinin sağındaki ses ikonuna dokunarak şarkı aramaya başlayabilirler.

Kaynak: Gerçek Gündem