Google Öğretmenler Günü’nü böyle kutladı!

Google, ana sayfasında bugüne özel hazırladığı "doodle" ile Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Google Öğretmenler Günü’nü böyle kutladı!

Doodle tıklandığında kullanıcılar, 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor.

Doodle görselinde, güneş, kitap ve ağaç yaprakları bulunuyor.

Doodle uygulamasında, ülkeler için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere, konuya özel logolarla dikkat çekiliyor.

Google Öğretmenler Günü’nü böyle kutladı! - Resim : 1

İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logoya tıklayarak, o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.

DOODLE NEDİR?

Doodle’lar, tatil günlerini ve yıl dönümlerini kutlamak, ünlü sanatçıları, kâşifleri ve bilim insanlarını anmak amacıyla Google logosunda yapılan eğlenceli, şaşırtıcı ve bazen de spontane değişikliklerdir.

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