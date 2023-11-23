Elon Musk'tan geri adım: Twitter'da o değişiklik iptal oluyor

Twitter'ı satın aldıktan sonra adı başta olmak üzere birçok özelliğini değiştiren Elon Musk bu kez geri adım atıyor. Musk daha önce kaldırdığı bir özelliğin yeniden başlayacağını duyurdu.

Elon Musk'tan geri adım: Twitter'da o değişiklik iptal oluyor

Tesla, Space X gibi teknoloji devlerinin sahibi iş insanı Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı satın aldıktan sonra yaptığı değişikliklerle tartışma yaratmıştı. Elon Musk, bu defa geri adımıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda yeni adıyla X’te yayınlanan makale başlıklarını kaldıran Musk, çarşamba günü paylaştığı bir gönderide başlıkların yeniden geleceğini duyurdu.

Musk, ağustos ayında X’in estetiğini artıracağını ileri sürerek tüm makale başlıklarını kaldıracağını açıklamış ve bu tepki çeken kararını kısa bir sürede de uygulamaya almıştı. Ancak X’in patronu bu adımından geri dönme kararı aldı. Musk, platformu Ekim 2022’de satın aldığından bu yana birçok değişiklik yaptı. Nisan ayında platformdaki ünlü kişilerin gerçekliğini doğrulayan mavi tikleri kaldırdı ve onun yerine Twitter Blue abonelik programını başlattı.

Daha sonra eylül ayında Musk, platformun tüm kullanıcılarına bir ödeme zorunluluğu getirebileceğini söyledi çünkü bunun devasa robot ordularıyla savaşmak için aklına gelen tek yöntem olduğunu belirtti.

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