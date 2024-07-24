Gerçek Gündem WhatsApp Kanalı Açıldı

Siyaset, diplomasi, ekonomi, eğitim, sağlık, kültür sanat… Türkiye ve dünya gündeminin öne çıkan sıcak başlıkları artık Gerçek Gündem WhatsApp kanalında!

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Gerçek Gündem WhatsApp Kanalı Açıldı

Son dakika gelişmeleri, özel haberler, kulis bilgileri, Türkiye ve dünya gündemine ilişkin içeriklere anında ulaşabileceğiniz gercekgundem.com'un WhatsApp kanalı açıldı.

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WhatsApp ana ekranında 'Güncellemeler' sekmesine tıklayın.

Sağ üst köşede yer alan '+' simgesine dokunun.
'Kanal Ara' seçeneğini seçin.

Açılan sayfada, katılmak istediğiniz kanalları görebilir ve arama yapabilirsiniz.

Ayrıca, kanal isimlerinin yanında bulunan 'Yeşil onay işareti', WhatsApp tarafından doğrulanmış ve güvenilir kabul edilen kanalları temsil eder.

Bu adımları takip ederek Gerçek Gündem WhatsApp kanalını kolayca bulabilir ve katılabilirsiniz.

Kaynak: Gerçek Gündem

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