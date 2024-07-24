Yine Veri 'Gizleyemedi'... Meta'ya 220 Milyon Dolarlık Ceza!

Şahıs verilerini izinsiz paylaşmaktan dolayı daha önce kurucusu Mark Zuckerberg'in yargılandığı Facebook ve WhatsApp yine ceza aldı. Nijerya hükümeti, ülkenin veri koruma ve tüketici hakları yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Meta şirketine 220 milyon dolar ceza verdi.

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Yine Veri 'Gizleyemedi'... Meta'ya 220 Milyon Dolarlık Ceza!

Kişisel verilerin korunması hükümlerini birçok kez ihlal ettiği için tepki gören teknoloji devi Meta şirketine bir ceza daha kesildi. Nijerya Federal Rekabet ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu (FCCPC) yetkilisi Adamu Abdullahi, Mark Zuckerberg'in kurucusu olduğu Meta şirketine karşı 3 yıl boyunca yoğun soruşturmalar yürütüldüğünü açıkladı.

Soruşturmalarda, Facebook ve WhatsApp'ın ülkenin veri koruma ve tüketici hakları yasalarını "çok kez" ihlal ettiğinin tespit edildiğini kaydeden Abdullahi, bu nedenle hükümetin Meta'ya 220 milyon dolar ceza kestiğini söyledi.

'BİZE VERİ PAYLAŞMA SEÇENEĞİ SUNMUYOR'

Abdullahi, şirketin ayrıca diğer ülkelerdeki kullanıcılara verilerinin paylaşılıp paylaşılmayacağına karar vermeleri için seçenekler sunduğunu ancak Nijeryalılara bunu sunmadığını ifade etti.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya, 2022'de Meta'nın ülkede 154 milyon aktif abonesi olduğunu açıklamıştı

Kaynak: AA

Etiketler
Facebook WhatsApp Nijerya
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