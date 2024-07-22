Elon Musk Tarih Verdi: İnsansı Robotlar Geliyor

ABD'li iş insanı Elon Musk, Tesla'nın önümüzdeki yıldan itibaren insansı robotları kullanacağını açıkladı.

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Elon Musk Tarih Verdi: İnsansı Robotlar Geliyor

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk, şirketin gelecek yıl dahili kullanımı için insansı robotlara sahip olacağını açıkladı.

Musk, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Tesla, gelecek yıl dahili kullanımı için düşük üretimde gerçekten kullanışlı insansı robotlara sahip olacak ve 2026'da diğer şirketler için de yüksek üretimde sahip olacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Elon Musk Tarih Verdi: İnsansı Robotlar Geliyor - Resim : 1

Musk, nisan ayında, Optimus adı verilen Tesla robotunun bu yılın sonuna doğru fabrikada görev alabileceğini ve 2025 yılı sonunda satışa hazır hale gelebileceğini belirtmişti.

İnsansı robot Optimus'un prototipi 2022'de tanıtılmıştı.

Kaynak: AA

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