Microsoft'taki 'Mavi Ekran Krizi' 8,5 Milyon Cihazı Vurdu

Microsoft'un siber güvenlik şirketi Crowdstrike tarafından 18 Temmuz'da yapılan hatalı dünya genelinde 'mavi ekran krizi'ne neden oldu, ulaşımdan haberciliğe, bankalardan sağlık kuruluşlarına kadar birçok alanda sistemler kilitlendi.

8,5 MİLYON CİHAZI ETKİLENDİ

Microsoft'tan yapılan açıklamada kesinti sonucu 8,5 milyon Windows cihazın etkilendiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Yazılım güncellemeleri zaman zaman aksaklıklara neden olsa da CrowdStrike olayı gibi önemli olaylara nadiren rastlanır. Şu anda CrowdStrike'ın güncellemesinin 8,5 milyon Windows cihazını ya da tüm Windows makinelerinin yüzde birinden daha azını etkilediğini tahmin ediyoruz."

Kaynak: DHA