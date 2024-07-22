Giysiler Sızıntı Yaptı: NASA, Uzay Yürüyüşlerini Süresiz Erteledi

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) astronotların uzay yürüyüşlerini süresiz olarak erteledi. Erteleme kararı, uzay giysilerindeki soğutma sıvısı sızıntısının tespit edilmesinin ardından alındı.

SIZINTI KAYNAĞI BELİRLENMEYE ÇALIŞILIYOR

Geçen ay, NASA astronotu Tracy Dyson'ın giydiği uzay giysisinde dış kapakta kısa süreli bir sızıntı meydana geldi. Bu durum, astronotların istasyon bakımı için planlanan uzay yürüyüşlerini askıya almak zorunda bıraktı. NASA, sızıntının kaynağını belirleyip çözüm bulana kadar uzay yürüyüşlerini ertelediğini açıklandı.

2022'DE DE ERTELENMİŞTİ

NASA, 2022'de bir uzay giysisi kaskında su bulunmasının ardından uzay yürüyüşlerini yedi ay boyunca askıya almıştı. 2013'te yaşanan bir olayda ise, İtalyan astronot Luca Parmitano'nun uzay yürüyüşü sırasında kaskı suyla dolmuş ve yürüyüşler aylarca ertelenmişti.

Bu nedenle, NASA'nın ve özel sektörün yeni nesil uzay giysileri üzerinde çalıştığı ve bu giysilerin hem erkekler hem de kadınlar için daha uyumlu, esnek ve daha iyi görüş açısı sağlayacak şekilde tasarlandığı belirtiliyor.