Gayrimenkul danışmanları için yapay zeka destekli kişisel asistan geliştirildi

Son yıllarda güçlü bir ivme kazanan ve dijital dönüşüm gündeminin ilk sıralarına yerleşen yapay zeka, 2023’ün başından bu yana işletmeler tarafından hızla benimseniyor. Küresel danışmanlık şirketi McKinsey’nin son araştırması, katılımcı şirketlerin üçte birinin en az bir iş fonksiyonunda yapay zekayı düzenli olarak kullandığını gösteriyor. Konuyla ilgili bir gelişme de gayrimenkul sektöründe yaşandı. RE/MAX Türkiye, gayrimenkul danışmanları için tasarlanmış yapay zeka destekli kişisel asistanı devreye aldı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan RE/MAX Türkiye Bölge Direktörü Murat Goldştayn, "RE/MAX Türkiye olarak gayrimenkul sektörünün dijital dönüşümündeki yenilikçi adımlarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. REMAXY adını verdiğimiz çözüm, dünyada gayrimenkul danışmanları için tasarlanmış yapay zeka destekli kişisel asistan olma niteliği taşıyor. Bu araçla gayrimenkul profesyonellerinin günlük iş akışlarını kolaylaştırmayı, verimliliklerini artırmayı ve müşteri ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Yapay zeka maliyetleri azaltıyor

Yapay zekaya ilişkin araştırmalar, 2 gayrimenkul profesyonelinden birinin yapay zeka kullanımının işletme maliyetlerini azalttığını söylediğini ortaya koydu. Yapay zekanın gayrimenkul sektöründe pazar tahminleme, gelişmiş analitikler, kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi, güçlendirilmiş gayrimenkul yönetimi ve ileri pazarlama olanakları gibi kullanım senaryoları bulabildiğine dikkat çeken Murat Goldştayn, “Sektörel trendler, gayrimenkul sektörünü etkileyecek en önemli üç teknoloji arasında yapay zekanın başı çektiğine işaret ediyor. REMAXY’nin kullanıcı dostu arayüzü ve akıllı algoritmaları, gayrimenkul profesyonellerine portföy yönetimi ve pazarlama stratejilerini optimize etme konusunda önemli olanaklar sunuyor. RE/MAX Türkiye olarak yapay zeka destekli kişisel asistan REMAXY'yi, danışmanlarımıza sunduğumuz sürekli destek ve eğitimin bir parçası olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Danışmanları için yeni mobil uygulama

Murat Goldştayn, “Kapsamlı danışman ağımızın iş başarısını daha üst seviyelere çıkarmak için kişisel asistanımızın yanı sıra MYRE/MAX APP adını verdiğimiz mobil uygulamayı da devreye aldık. iOS ve Android platformlarında çalışan mobil uygulamamız, RE/MAX Türkiye danışmanlarının kolayca ilan yüklemelerine, aylık raporları kontrol etmelerine, RE/MAX Türkiye olarak düzenlediğimiz eğitim ve etkinliklerden haberdar olmalarına olanak tanıyor. Bu sayede RE/MAX Türkiye’nin her geçen gün genişleyen danışman ağıyla etkileşimini de yeni bir boyuta taşıyoruz” diye konuştu.

“Gayrimenkul sektörüne liderlik etmeyi sürdüreceğiz”

Yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerinin gayrimenkul sektörünün geleceğini şekillendiren teknolojiler olduğunu vurgulayan RE/MAX Türkiye Bölge Direktörü Murat Goldştayn, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Sektördeki lider pozisyonumuzu güçlendirmek ve gayrimenkul profesyonellerine en iyi araç ve kaynakları sunmak konusundaki kararlılığımızın somut bir göstergesi olan REMAXY’nin lansmanını, danışmanlarımızın işlerini daha etkili ve etkin bir şekilde yapmalarına yardımcı olacak bir kilometre taşı olarak görüyoruz. Profesyonel gayrimenkul danışmanlarına ulaşarak sektördeki liderliğimizi kanıtladığımız bu dönemi takip eden süreçte de yapay zeka destekli dijitalleşme adımlarımızı genişleterek, sektöre liderlik etmeyi sürdüreceğiz.”