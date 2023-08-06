Theards'in web sürümü geliyor

Meta'nın eski adı Twitter olan X'e rakip olarak piyasaya sürdüğü Threads platformu web sürümüne kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor.

Platforma daha önce sadece iOS ve Android cihazlar üzerinden erişebilen kullanıcılar böylelikle platforma bilgisayar üzerinden de erişebilecek.

Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, önümüzdeki birkaç hafta içinde Threads'in hem insanların hizmete masaüstünden erişmek için kullanabilecekleri bir web sürümüne hem de uygun bir arama işlevine kavuşacağını duyurdu.

THREADS'İN KULLANICI SAYISINDA DÜŞÜŞ

Threads'in etkileşimi tanıtıldığı günden bu yana ciddi düşüş yaşadı.

Çıkış yaptığı ilk gün ortalama ekran süresi 19 dakika olan uygulamanın, güncel olarak ortalama ekran süresi 2,9 dakikaya kadar geriledi.