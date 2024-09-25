Elon Musk'ın Satın Alması Sonrası X'te Bir İlk: Şeffaflık Raporunu Yayınlandı

Twitter’ı ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk’ın satın almasıyla ismi değişen X’te bir defa şeffaflık raporu yayınlandı. Raporda, 2024'ün ilk yarısında 5,3 milyon hesabın askıya alındığını ve 10,6 milyondan fazla gönderinin "kuralları ihlal ettiği" gerekçesiyle kaldırıldığını açıkladı.

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Elon Musk'ın Satın Alması Sonrası X'te Bir İlk: Şeffaflık Raporunu Yayınlandı

X yönetimi, şirketin el değiştirmesinden sonra ilk defa şeffaflık raporunu paylaştı. Raporda, yılın ilk yarısında sosyal medya platformunda milyonlarca paylaşım ve hesabın engellendiği ortaya çıktı. Platformdaki hesapları askıya alma işlemlerinin eski döneme göre 3 kattan fazla arttığı gözlemlendi.

2022'nin ilk 6 ayında 1,6 milyon hesap askıya alınmış, 2024'ün aynı döneminde ise bu rakam 5,3 milyona çıkmıştı. Raporda, ocak-haziran döneminde "kuralları ihlal ettiği" gerekçesiyle 10,6 milyondan fazla gönderinin kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

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Kaynak: AA

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