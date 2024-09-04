X Eski Adıyla Twitter Resmen Yasaklandı: VPN ile Girenlere Rekor Para Cezası Kesilecek

Yargıtay ayrıca, telekomünikasyon şirketlerine ve teknoloji devlerine X'i uygulama mağazalarından kaldırmaları için son tarih belirledi. Apple ve Google, bu karara uymak için beş gün içinde X'i uygulama mağazalarından çıkarmak zorunda. Brezilya'nın telekomünikasyon ajansı Anatel, bu kararı onayladı ve ülkedeki internet servis sağlayıcılarının 24 saat içinde platformu engellemesi gerektiğini duyurdu.