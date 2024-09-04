X Eski Adıyla Twitter Resmen Yasaklandı: VPN ile Girenlere Rekor Para Cezası Kesilecek
Brezilya'da sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), mahkeme tarafından belirlenen yasal temsilci atama süresine uymadığı için ülkede yasaklandı. Ülkenin Yüksek Mahkemesi Yargıcı Alexandre de Moraes, internet servis sağlayıcılarına X'in erişimini engellemeleri talimatını verdi. Yasak kararının ardından platforma VPN üzerinden erişenler ise günlük 8.900 dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.
Yargıtay ayrıca, telekomünikasyon şirketlerine ve teknoloji devlerine X'i uygulama mağazalarından kaldırmaları için son tarih belirledi. Apple ve Google, bu karara uymak için beş gün içinde X'i uygulama mağazalarından çıkarmak zorunda. Brezilya'nın telekomünikasyon ajansı Anatel, bu kararı onayladı ve ülkedeki internet servis sağlayıcılarının 24 saat içinde platformu engellemesi gerektiğini duyurdu.
Yargıç Moraes'in kararı, yalnızca X'in erişimini engellemekle kalmıyor, aynı zamanda platforma VPN üzerinden erişimi de yasaklıyor. Bu karara uymayanlar, ciddi para cezalarıyla karşı karşıya kalacak.
Yargıç Moraes, Elon Musk'ın liderliğindeki şirketin mahkeme kararına uyması için baskıyı artırmak amacıyla geçtiğimiz günlerde SpaceX'in Starlink internet servis sağlayıcısının Brezilya'daki banka hesaplarını dondurmuştu.
Bu hukuki süreç, Nisan ayında hakimin dezenformasyon yaydığı iddiasıyla birçok X hesabını askıya almasıyla başlamıştı. Musk, bu adımları sansür olarak nitelendirerek, X'in Brezilya'daki ofislerini kapatmış ve mahkeme kararlarına direnmişti.