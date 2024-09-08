Elon Musk Tarih Verdi: Mars'ta Şehir Kuracak

MARS'TA ŞEHİR KURACAK Musk'ın asıl vizyonu ise daha uzun vadeli. SpaceX'in 20 yıl içinde Mars'ta kendi kendine yeten bir şehir kurmayı planladığını söyleyen Musk, bu süreçte uçuşların sıklığının da hızla artacağını vurguladı.

Musk, 2002'de kurduğu SpaceX için, ilk mürettebatsız geminin 5 yıl içinde Starship olacağını ve insanların ise 7 yıl içerisinde Mars'a ayak basacağını söylemişti.