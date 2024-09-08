Elon Musk Tarih Verdi: Mars'ta Şehir Kuracak
Elon Musk, SpaceX'in Mars'a yönelik iddialı hedefini duyurdu. 5 yıl içerisinde mürettebatsız Starship uçuşlarının başlayacağını söyleyen Musk, 7 yıl içinde de Mars'a insanların ayak basacağını açıklamıştı.
Musk, şirketin ilk mürettebatsız Starship uzay gemilerini, Dünya ile Mars arasındaki uygun fırlatma penceresi açıldığında, yaklaşık iki yıl içinde Kızıl Gezegen'e göndermeyi planladığını açıkladı.
İnişlerin başarılı olması durumunda, Musk, dört yıl içinde Mars'a mürettebatlı uçuşların gerçekleştirileceğini belirtti. Bu projeyle, Mars'a ilk insanlı iniş için önemli bir adım atılması hedefleniyor.
MARS'TA ŞEHİR KURACAK Musk'ın asıl vizyonu ise daha uzun vadeli. SpaceX'in 20 yıl içinde Mars'ta kendi kendine yeten bir şehir kurmayı planladığını söyleyen Musk, bu süreçte uçuşların sıklığının da hızla artacağını vurguladı.
Musk, 2002'de kurduğu SpaceX için, ilk mürettebatsız geminin 5 yıl içinde Starship olacağını ve insanların ise 7 yıl içerisinde Mars'a ayak basacağını söylemişti.