Elon Musk'tan Twitter'da 'mavi tik' açıklaması

Twitter CEO'su Elon Musk, onaylı hesap olarak bilinen "mavi tik" onay sisteminin artık tüm dünyada kullanılabileceğini duyurdu.

Elon Musk'tan Twitter'da 'mavi tik' açıklaması

Twitter CEO'su Elon Musk, platform üzerinden yaptığı açıklamada, "Twitter Onaylı artık tüm dünya mevcut!" ifadesini kullandı.

Kullanıcıların hesabına "mavi onay rozeti" ekleyen ücretli bir aylık abonelik hizmeti "Twitter Blue" ayrıca özel yeni özelliklere erken erişim sağlıyor.

Özellikler arasında daha uzun tweet'ler, tweet'leri düzenleme yeteneği, 1080p video yüklemeleri yer alıyor.

Şirket dün uygun hükümet hesapları ve çok taraflı hesaplar için gri onay rozeti başvurularını da aldığını bildirdi. Twitter'ın onaylı hesap sistemi, 13 yıldır yürürlükteydi.

Etiketler
Twitter
İzmirli oyun geliştiricileri Türkiye’yi PAX East Oyun Fuarı’nda temsil ediyorlar İzmirli oyun geliştiricileri Türkiye’yi PAX East Oyun Fuarı’nda temsil ediyorlar
Uzun mesafeli öpüşme cihazı icat edildi! Uzun mesafeli öpüşme cihazı icat edildi!
Yalı Çapkını hayranları yıkıldı.. Ece Uslu'da açıkladı Yalı Çapkını hayranları yıkıldı.. Ece Uslu'da açıkladı
Camdaki Kız'ın sevilmeyen karakteri diziden çıkıyor! Seyirci rahat bir nefes aldı Camdaki Kız'ın sevilmeyen karakteri diziden çıkıyor! Seyirci rahat bir nefes aldı
ÇOK OKUNANLAR
Son ankette büyük sürpriz: Cumhur'a katılmayan Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı şaşırttı! Son ankette büyük sürpriz: Cumhur'a katılmayan Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı şaşırttı!
Son anketten Erdoğan'a kötü haber: 'Ortak' baraj altı kalıyor, iktidar AKP için hayal oluyor! Son anketten Erdoğan'a kötü haber: 'Ortak' baraj altı kalıyor, iktidar AKP için hayal oluyor!
7 büyüklüğünde deprem uyarısı: 'Yeni bir fay hattı eklendi' 7 büyüklüğünde deprem uyarısı: 'Yeni bir fay hattı eklendi'
Kara Rapor 2022: Türkiye'de en kirli havayı soluyan 5 il belli oldu Türkiye'de en kirli havayı soluyan 5 il belli oldu
Seçim öncesi asgari ücrete zam gelebilir: İşte kulislerde konuşulan rakam! Seçim öncesi asgari ücrete zam gelebilir: İşte kulislerde konuşulan rakam!