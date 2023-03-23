Uzun mesafeli öpüşme cihazı icat edildi!

Çin’de bir grup girişimci, uzak mesafeli ilişkilerde kullanıcıların partnerlerine öpücüklerinin kopyasını yollayabilecekleri bir cihaz icat etti.

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Uzun mesafeli öpüşme cihazı icat edildi!

Çinli bir grup girişimci, alınan öpücükleri tekrar edebilen bir uzun mesafeli öpüşme cihazı icat etti. Kullanıcıların cep telefonlarına bağlayarak kullandıkları cihaz, silikon dudaklara gizlenmiş hareket sensörleri aracılığıyla toplanan öpücük verilerini iletiyor.

The Guardian’ın haberine göre; Pekin merkezli Siweifushe, adını insanların öpüşürken çıkardığı sesten alan MUA'nın aynı zamanda sesi yakalayıp yeniden oynattığını ve öpüşme sırasında hafifçe ısınarak deneyimi daha gerçekçi hale getirdiğini belirtti.

MUA, renksiz dudaklara sahip bir mobil standı andırıyor. Cihazı kullanmak için kullanıcıların akıllı telefonlarına bir uygulama indirmeleri ve öpüşme cihazlarını partnerleriyle eşleştirmeleri gerekiyor.

Uzun mesafeli öpüşme cihazı icat edildi! - Resim : 1

Fotoğraf: Reuters

PANDEMİ DÖNEMİNDEN İLHAM ALDI

MUA’nın mucidi Zhao Jianbo, sokağa çıkma yasakları nedeniyle kız arkadaşıyla buluşamadığını, bu nedenle uzak mesafe ilişkilerde partnerlerin birbirlerine sanal yoldan erişebilmesini sağlamak amacıyla MUA’yı geliştirdiğini ifade etti.

Pandemi dönemindeki yasaklardan ilham alan cihaz, diğer kullanıcılar tarafından gönderilen öpme verilerinin indirilmesine de olanak tanıyor.

Fiyatı 260 yuan (38 ABD doları) olan cihazın, piyasaya sürüldükten sonraki iki haftada 3 binden fazla satışı gerçekleşirken, 20 binden fazla sipariş aldığı verilen bilgiler arasında yer aldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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