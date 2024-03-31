Elon Musk Tesla'nın reklam harcamalarını artırdı

Otomobil satışlarını artırmak için reklam kullanmayı tercih etmediğini söyleyen Tesla CEO'su Elon Musk inadından vazgeçti. Şirketin geçen yılki reklam harcamaları belirgin şekilde arttı.

Elon Musk Tesla'nın reklam harcamalarını artırdı

Tesla CEO’su Elon Musk, geçen yıl reklam harcamalarına yönelik inadını kırdı.

Musk'ın koatik kararları ve satışlardaki düşüşün etkisiyle Tesla'nın hisse senedi değeri de düştü.

Elon Musk reklam verme fikrine yıllarca dirense de kötüleşen satışların ardın Tesla reklamlara başvurdu.

Musk, 2019'da yaptığı bir Twitter paylaşımında "reklamdan nefret ettiğini" ve reklam için harcanan parayı daha iyi ürünler geliştirmek için kullandıklarını söylemişti.

6,4 MİLYON DOLAR HARCANDI

The Wall Street Journal'ın haberine göre, Musk'ın reklamlardan hoşlanmamasına rağmen, şirket 2023 yılında ABD'de reklamlar için yaklaşık 6,4 milyon dolar harcadı.

Bu rakam 2022 yılındaki 175 bin dolarlık reklam harcamasına kıyasla oldukça yüksek olsa da diğer otomobil üreticilerinin yatırımlarıyla karşılaştırıldığında çok küçük bir rakam.

Musk, geçen yıl mayıs ayında bir şirket hissedar toplantısında önerinin gündeme gelmesinin ardından reklamı denemeyi kabul etmişti.

Bir katılımcı, şirketin zenginler için kullanışsız spor arabalar ürettiği yönündeki algıyı ortadan kaldırmak için reklam yapmayı düşünmesi gerektiğini önerdiğinde Musk, "Biraz reklam yapmayı deneyeceğiz ve nasıl sonuçlanacağını göreceğiz" diye yanıt vermişti.

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