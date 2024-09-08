Dünyanın Gözü Bu Lansmanda! iPhone 16 Yapay Zekayla Yarışacak

Dünyanın en çok kullanılan akıllı telefonu iPhone'u üreten teknoloji devi Apple, yeni iPhone modellerinin tanıtımını 9 Eylül günü Apple Park'ta gerçekleştirecek. Şirket, iPhone 16'da Arm'nin en yeni çip tasarım mimarisine dayanan yeni nesil bir işlemci kullandı. Bu adımla beraber yapay zekanın akıllı telefonlara entegrasyonunda büyük bir ilerleme kaydedilmiş olacak.

Apple, haziran ayında duyurduğu Apple Intelligence adı altındaki yapay zeka odaklı özellikleriyle kendini yapay zeka ağırlıklı bir şirket olarak yeniden konumlandırma sürecinde. Bu özellikler arasında daha akıllı bir Siri, özel emoji oluşturma ve fotoğraf düzenleme gibi yenilikler bulunuyor. Ayrıca, OpenAI’ın ChatGPT'sine ücretsiz erişim sağlayan bir iş birliği ve kullanıcı verilerini korumak amacıyla geliştirilen Private Cloud Compute altyapısı da tanıtıldı.

CNBC-e'nin haberine göre; yapay zeka modellerinin bir cep telefonunda çalıştırılması, daha gelişmiş bir çip teknolojisi gerektiriyor. Bu nedenle, Apple Intelligence yalnızca A17 Pro işlemciyle donatılan iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max cihazlarında çalışabiliyor. Bu işlemci de Arm’nin önceki nesil V8 mimarisini kullanıyor.

DETAYLAR ETKİNLİKTE ANLATILACAK

Yatırımcılar, iPhone 16 lansmanını yakından takip edecek. Apple’ın Glowtime etkinliğinde, yeni iPhone'ları tanıtırken, yapay zeka özelliklerinin ne zaman kullanıcılara sunulacağı konusunda da daha fazla detay vermesi bekleniyor.

Şirket, daha önce bu özellikleri kademeli olarak piyasaya süreceğini ve bazı özelliklerin ilk olarak belirli dillerde ve bölgelerde kullanıma sunulacağını açıkladı.