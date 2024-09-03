Akıllı Telefon Piyasasında Bir İlk: 3'e Katlanabilir Telefon Geliyor!
Eylül ayına damga vuracak büyük bir teknoloji yarışı yaşanıyor. Teknoloji devi Apple'ın uzun bir süredir beklenen iPhone 16 serisini 9 Eylül tarihinde tanıtıma sunacak. Ancak aynı tarihte sahnede Huawei de Çin'de dünyanın ilk üçe katlanabilir akıllı telefonunu görücüye çıkaracak.
Huawei'nin tanıtacağı üçe katlanabilir telefon, mobil teknolojide çığır açan bir yenilik olarak değerlendiriliyor. Üçe katlanır cihazların daha öncesinde prototipini tanıtan Huawei, bu serisini piyasaya sürmemişti. Cihazın ilk etapta yalnızca Çin pazarında satışa sunulması bekleniyor.
Kaynak: Gerçek Gündem