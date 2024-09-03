Akıllı Telefon Piyasasında Bir İlk: 3'e Katlanabilir Telefon Geliyor!

Huawei'nin tanıtacağı üçe katlanabilir telefon, mobil teknolojide çığır açan bir yenilik olarak değerlendiriliyor. Üçe katlanır cihazların daha öncesinde prototipini tanıtan Huawei, bu serisini piyasaya sürmemişti. Cihazın ilk etapta yalnızca Çin pazarında satışa sunulması bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem