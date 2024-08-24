iPhone 16'nın Lansman Tarihi Belli Oldu

Apple'ın amiral gemisi olan iPhone serisinin yeni modelinin ne zaman tanıtılacağı belli oldu. Bloomberg'in ünlü teknoloji editörü Mark Gurman, 10 Eylül'de iPhone 16'nın görücüye çıkacağını belirtti.

Gurman, Apple'ın iPhone 16 lansman etkinliğini 10 Eylül'de düzenleyeceğini, ayrıca yeni AirPods ve Apple Watch modellerini de tanıtacağını söylüyor. Gurman yeni cihazların mağazalarda satışa sunulacağını ve 20 Eylül Cuma günü de posta yoluyla ulaşmaya başlayacağını iddia ediyor.

Apple'ın uzun ve yoğun geçmesi beklenen etkinlikte iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'ın yanı sıra Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch SE 3 ve AirPods 4'ü de tanıtması da bekleniyor.

Etkinlikte Apple Intelligence'ın ön planda ve merkezde olması bekleniyor.