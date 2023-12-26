Diyet yapanlara iyi haber: Tokluk hissi yaratan hap icat edildi

Domuzlar üzerinde yapılan araştırmanın sonuçları paylaşıldı. Yemekten yarım saat önce titreşimci hap verilen domuzların, hap verilmeyenlere göre yüzde 40 daha az yemek yedikleri gözlendi.

Araştırma, titreşimlerin midede gerilme reseptörlerini harekete geçirerek gıdanın varlığını simüle ettiğini gösteriyor.

Bilim insanlarına göre yemekten 20 ila 30 dakika önce alınan hap, tokluk hissinin yemekten önce sağlanmasını neden oluyor.

Yutulan kapsülde yer alan pilin sağladığı titreşimler ya bir zamanlayıcıyla ya da mide asidinin hapın etrafındaki zarı yok etmesiyle başlatılacak. Bilim insanları, tuvalete giderek bu pilin sorunsuz bir şekilde çıkarılabileceğini belirtiyor.

Büyük bir vitamin boyutundaki hapın ameliyatsız ve geçici bir terapi niteliğinde olacağını da ekliyorlar.