Çin’in Uzay İstasyonunda 48 Gün Sonra Bir İlk! Uzay Aracı Dışı Faaliyeti Gerçekleştirecek

Çin’in Uzay İstasyonu’nda 48 gün sonra bir ilke imza atıldı. Shenzhou-19 uzay aracında görevli taykonotların ilk kez uzay aracı dışı faaliyeti gerçekleştirecekleri açıklandı.

Çin’in Uzay İstasyonunda 48 Gün Sonra Bir İlk! Uzay Aracı Dışı Faaliyeti Gerçekleştirecek

Shenzhou-19 uzay aracı, 30 Ekim’de Çin’in uzay istasyonuna ulaştı. Uzay ortamında 48 gün kalan Çinli taykonotların sağlık durumlarının iyi olduğu, uzay istasyonunun işleyişinde sorun yaşanmadığı ve uzay aracı dışı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için şartların oluştuğu ifade edildi.

Çin’in Uzay İstasyonunda 48 Gün Sonra Bir İlk! Uzay Aracı Dışı Faaliyeti Gerçekleştirecek - Resim : 1

Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi, Shenzhou-19 uzay aracında görevli taykonotların ilk kez uzay aracı dışı faaliyeti gerçekleştireceklerini duyurdu.

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