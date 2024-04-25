Çin'den uzayda görülmemiş deney! En genç taykonot ekibini görevlendirdi...

Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu'nda görev yapacak yedinci taykonot (astronot) ekibi yola çıktı. Ekip, en geç taykonot grubu olma özelliğini taşıyor.

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Çin'den uzayda görülmemiş deney! En genç taykonot ekibini görevlendirdi...

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA), taykonotlar Yı Guangfu, Li Cong ve Li Guangsu'yu taşıyan Şıncou-18 uzay mekiğinin fırlatıldığını duyurdu.

Mekik, Long March 2F roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden havalandı. Roketten ayrıldıktan 10 dakika sonra kapsülün planlanan yörüngeye girdiği belirtildi. Taykonot ekibi, bugün uzay istasyonuna ulaştıktan sonra Şıncou-17 mekiğiyle 26 Ekim 2023'te istasyona gönderilen ve 5 aydır görev yapan taykonotlardan görevi devralacak.

EN GENÇ TAYKONOT GRUBU

Ekip, Çin'in bugüne kadar uzay istasyonuna yolladığı en genç taykonot grubu olma özelliği taşıyor. Ekibin tüm üyeleri 1980 ve sonrasında doğanlardan oluşuyor.

Seferin komutanlığını üstlenecek 1980 doğumlu Yı, 2021'de "Şıncou-13" seferiyle uzay istasyonuna yolculuk yapmış ve 5 ay burada görev almıştı.

1989 doğumlu Li Cong ve 1987 doğumlu Li Guangsu ise ilk kez insanlı uzay görevinde yer alacak.

YÖRÜNGEDE BİLİMSEL DENEYLER YAPILACAK

Uzay istasyonunda 5 ay görev yapacak taykonot ekibi, yörüngede bilimsel deneyler ve teknoloji testlerini yerine getirecek.

Ekip, düşük yerçekimi fiziği, uzay malzeme bilimi, uzay yaşam bilimleri, uzay tıbbı ve uzay teknolojisi alanlarında 90'dan fazla yürütecekleri deneylerin yanı sıra, uzay istasyonda akvaryumda yer çekimsiz ortamda balık beslemeyi deneyecek.

Öte yandan uzay istasyonunda bitki yetiştirme deneyleri yapılması planlanıyor. Çinli ekip, bu amaçla 100 adet arabidopsis bitkisi (far kulağı teresi) tohumunu 4 hafta boyunca uzayda yeşertmeye çalışılacak. Taykonotlar, yeşeren bitkileri eksi 80 derecede dondurup dünyaya geri yollayarak düşük yer çekiminin bitki kök hücrelerini nasıl etkilediğinin araştırılmasına katkı sağlayacak.

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