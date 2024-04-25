Türkiye'de elektrikli araç satışları 2023'te ivme kazandı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Küresel Elektrikli Araç Veri Takipçisi'nin verilerine göre, Türkiye'de toplam elektrikli araç satışları 2023'te önceki yıla göre 8 kattan fazla arttı.

Türkiye'de elektrikli araç satışları 2023'te ivme kazandı

Anadolu Ajansı'nın Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Küresel Elektrikli Araç Veri Takipçisi'nden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de toplam elektrikli araç satışları 2022'de 7 bin 540 oldu.

Türkiye'de toplam elektrikli araç satışları 2023'te ise 2022 yılına göre 8 kattan fazla arttı. Geçtiğimiz yıl elektrikli araç satışları 68 bin 700'e çıktı.

Elektrikli araçların toplam araç satışlarındaki payı ise 2023'te yüzde 10'a ulaştı. Bu oran 2022'de yüzde 1,1 olmuştu.

Böylece, 2022 ve 2023'teki satışlarla, Türkiye'de toplam elektrikli araç stoku 2023 sonu itibarıyla 82 bin seviyesine ulaştı.

Kaynak: AA

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