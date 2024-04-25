İki yaşam formu birleşerek tek bir organizmaya dönüştü

En az bir milyar yıldır ilk kez iki yaşam formu birleşerek tek bir organizmaya dönüştü.

Birincil endosimbiyoz adı verilen bu süreç, dünya tarihinde daha önce yalnızca iki kez gerçekleşmişti. İlk kez gerçekleştiğinde mitokondri sayesinde bildiğimiz tüm karmaşık yaşamın ortaya çıkmasına yol açmıştı. İkinci kez gerçekleştiğindeyse bitkiler meydana gelmişti.

Şimdiyse bilim insanlarından oluşan uluslararası bir ekip, okyanusta yaygın bulunan bir alg türüyle bir bakteri arasında gerçekleşen evrimsel olayı bir kez daha gözlemliyor.

ABD'nin Santa Cruz ilçesindeki Kaliforniya Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı Tyler Coale, "Tahminimize göre iki yaşam formu ilk kez birleştiğinde, bu tüm karmaşık yaşamın ortaya çıkmasını sağladı" dedi. Coale, bu fenomeni ortaya çıkaran son iki çalışmanın birini yürütmüştü.

Bir bakteri hücresinden daha karmaşık her şey varlığını bu olaya borçlu. Yaklaşık bir milyar yıl önce, bu olay kloroplastla tekrar gerçekleşerek bize bitkileri vermişti.

Bu süreçte algler, bakteriyi yutarak ona besin, enerji ve koruma sunuyor, bunun karşılığında bakteri de onun daha önce yerine getiremediği işlevleri yapabilmesini sağlıyor. Bu son gerçekleşen olayda da bakteri bu alg türünün havadaki azotu yararlı hale getirmesini sağlıyor.

Ardından alg, bakteriyi organel adı verilen bir iç organ olarak bünyesine katıyor ve bu da onu konakçının işlevlerini yerine getirebilmesi için hayati hale getiriyor.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre; ABD ve Japonya'dan araştırmacılar bu keşfi gerçekleştirirken bunun hem evrim sürecine dair yeni bir anlayış sunacağını hem de tarımı temelden değiştirme potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Dr. Coale, "Bu sistem azot fiksasyonuna yeni bir bakış açısı getiriyor ve böyle bir organelin kültür bitkilerine entegre edilebilmesine dair ipuçları sağlayabilir" dedi.

Araştırmayı detaylandıran makaleler Science ve Cell adlı bilimsel dergilerde yayımlandı.

Bu araştırmaya; Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Rhode Island Üniversitesi, Kaliforniya Üniversitesi San Francisco kampüsü ve Santa Cruz kampüsü, Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuarı, Barselona'daki Deniz Bilimleri Enstitüsü, Ulusal Tayvan Okyanus Üniversitesi ve Japonya'daki Kochi Üniversitesi'nden bilim insanları katıldı.