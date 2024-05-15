Çin'de yeni bir 'kör balık' türü keşfedildi: Şimdiye kadar sadece 25 kez görüldü

Çin'in Guizhou eyaletinin başkenti Guiyang'da bulunan karstik bir mağarada, işlevsiz gözlere sahip yeni bir balık türü keşfedildi.

Çin'de yeni bir 'kör balık' türü keşfedildi: Şimdiye kadar sadece 25 kez görüldü

Çinli araştırmacılar tarafından yürütülen çalışma sonucunda, "Sinocyclocheilus guiyang" adlı bu yeni balık türü tespit edildi. Bu türün bazılarında hiç göz bulunmadığı, bazılarında ise işlevsel olmayan veya deriyle kaplı gözler olduğu görüldü.

Araştırmacılar, bu türün nüfusunun beşeri etmenler ve artan çevre kirliliği sebebiyle tehlike altında olduğunun altını çizdi.

Cinsin diğer üyeleri gibi "Sinocyclocheilus guiyang" da koruma altına alınan türler arasına girdi.

Oldukça nadir rastlanan bu tür, 2024'te sadece bir kez gözlemlenirken toplamda şimdiye kadar sadece 25 kez görüldü.

Araştırma, "Zoosystematics and Evolution" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

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