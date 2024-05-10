Çin menşeli elektrikli otomobil alacaklar dikkat! Elinizi çabuk tutun...

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, elektrikli araçlara uygulanan vergileri 4 katına çıkarmayı planlıyor.

Çin menşeli elektrikli otomobil alacaklar dikkat! Elinizi çabuk tutun...

Biden yönetimi, Çin menşeli temiz enerji ürünlerine yönelik gümrük vergilerini artırmayı ve elektrikli araçlara uygulanan vergileri yaklaşık 4 katına çıkarmayı değerlendiriyor.

Çin'in temiz enerji ürünlerinin ihracatının artması, ABD'de endişe yaratmış durumda. Önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen tarifelerin, kritik mineralleri, güneş enerjisi ürünleri ve bataryaları da etkileyeceği belirtiliyor.

ABD'li yetkililerin özellikle elektrikli araçlara odaklandığı ve tarife oranını yüzde 25'ten yaklaşık yüzde 100'e çıkarmalarının beklendiği ifade ediliyor.

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