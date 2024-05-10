Apple'dan özür geldi: "Bu video ile hedefi ıskaladık, üzgünüz"

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, yeni iPad modeli için yayınladığı, tepki çeken reklamı için özür diledi. Söz konusu reklamda, aralarında bir piyano, metronom ve kitapların da bulunduğu pek çok nesne büyük bir hidrolik pres ile sıkıştırılıyor, sonunda tüm bu nesneler yok oluyor ve yerinde Apple'ın yeni iPad modelinin kaldığı görülüyordu.

Apple'ın söz konusu iddialara göre ''insanlığın yeteneklerini 5 milimetrelik bir nesnenin içine sıkıştırma'' iması, eleştirilere ve sosyal medyada tepkilere neden oldu. Reklam, Apple CEO'su Tim Cook'un X hesabında ve YouTube'da kalmaya devam etse de Apple, reklamı televizyonda gösterme planlarını iptal etti.

"BU VİDEO İLE HEDEFİ ISKALADIK"

The Guardian gazetesinin aktardığına göre, Apple, eleştirilerin ardından reklam için özür diledi ve burada bir ''yanlış muhakeme'' yapıldığını kabul etti. Apple'ın pazarlama iletişimi başkan yardımcısı Tor Myhren, ticaret yayıncısı Ad Age'e gönderdiği yazıda şöyle dedi:

"Yaratıcılık, Apple'da bizim DNA'mızdadır; tüm dünyadaki yaratıcı kişileri güçlendiren ürünler tasarlamak bizim için inanılmaz derecede önemlidir. Amacımız her zaman kullanıcıların iPad üzerinden kendilerini ifade edecekleri ve fikirlerini hayata geçirecekleri pek çok yolu kutlamaktır. Bu video ile hedefi ıskaladık; üzgünüz."