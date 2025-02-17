ChatGPT'nin Koltuğunu Sallamıştı: DeepSeek Bir Ülkede Yasaklandı

Güney Kore’de Seul Kişisel Bilgileri Koruma Komisyonu, Çin merkezli yapay zeka uygulaması DeepSeek’in kişisel veri toplama politikaları incelenene kadar erişime kapatıldığını duyurdu.

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ChatGPT'nin Koltuğunu Sallamıştı: DeepSeek Bir Ülkede Yasaklandı

Çin merkezli yapay zeka uygulaması DeepSeek ile ilgili tartışmalar sürüyor. ChatGPT'yi koltuğundan edebileceği konuşulan DeepSeek, bir ülkede yasaklandı.

Güney Kore, gizlilik endişeleri nedeniyle DeepSeek’e geçici bir yasak getirdi. Seul Kişisel Bilgileri Koruma Komisyonu, uygulamanın yerel veri koruma yasalarına tam uyum sağlaması gerektiğini belirterek, gerekli düzenlemeler yapılana kadar indirilemeyeceğini açıkladı. Yetkililer, uygulamanın yasal gereklilikleri karşılamasının zaman alacağını vurgularken, yapılan değişiklikler değerlendirildikten sonra nihai kararın verileceğini bildirdi.

UYGULAMA MAĞAZALARINDAN KALDIRILDI

Cumartesi günü yerel saatle 18.00 itibarıyla uygulama mağazalarından kaldırılan DeepSeek’in, yasaktan önce indiren kullanıcılar tarafından kullanılmaya devam edebileceği belirtildi. Seul’ün veri koruma kurumu, kullanıcılara nihai inceleme tamamlanana kadar uygulamayı dikkatli kullanmaları yönünde uyarıda bulundu. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Guo Jiakun ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ülkeleri güvenlik kaygılarını ticaret ve teknolojiyle ilişkilendirerek siyasileştirmekten kaçınmaya davet etti.

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Kaynak: İHA

Etiketler
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