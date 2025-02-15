TikTok'tan Türkiye İçeriklerine Neşter, 24 Saatte Silindi

Son yıllarda 7’den 70’e çok sayıda kişinin kullandığı, kullanımında yaş kısıtlanmasının sürekli aşıldığı sosyal medya platformu TikTok’un Türkiye’den paylaşılan videolara uyguladığı duvarlar ortaya çıktı.

15,3 MİLYON VİDEO KALDIRILDI

TikTok Devletlerle İlişkiler ve Kamu Politikaları Türkiye ve Levant Bölge Başkanı Fatih Kafadar, Türkiye'den paylaşılan 15,3 milyon videonun kaldırıldığını söyledi.

Videoların topluluk kuralları ihlali ile kaldırıldığını belirten Kafadar, videolardan yüzde 91,05'inin de 24 saat içinde silindiğini açıkladı.

KURALLAR HERKES İÇİN AYNI

TikTok’un yaratıcılığa ilham vermek için yatırım yapmaya devam ettiğini ifade eden Kafadar, kuralların platformda her kullanıcı için aynı şekilde uygulandığını belirtti.

TikTok'ta kontrollerin yapay zeka destekli sistemler ve uzman ekiplerle sağlandığını söyleyen Kafadar, kuralların güvenliği sağlamak için olduğuna dikkat çekti.

YÜZDE 90’DAN FAZLASI 24 SAATTE SİLİNDİ

Kuralların sürekli olarak güncellendiğini vurgulayan Kafadar “TikTok tarafından 2024 yılında Türkiye'de toplam 15,3 milyon video kaldırıldı. Bunların yüzde 92,24'ü hiç izlenmeden, yüzde 91,05'i ise 24 saat içinde silindi” dedi.

Kaynak: AA