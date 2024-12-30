Bilim Dünyasını Heyecanlandıran Keşif! NASA Gizemli Cismi Yakın Kadraja Aldı

Hem asteroit hem de kuyrukluyıldız özelliklerini bir arada taşıyan gizemli gök cismi, bilim dünyasını hareketlendirdi. NASA'nın James Webb Teleskobu gizemli cismi yakın kadraja aldı.

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Bilim Dünyasını Heyecanlandıran Keşif! NASA Gizemli Cismi Yakın Kadraja Aldı

1977’de keşfedilen ve ‘centaur’ sınıfına giren ‘2060 Chiron’ adlı gök cismi, bilim dünyasını hareketlendirdi. Hem asteroit hem de kuyrukluyıldız özellikleri taşıyan, buz ve taş yapıya sahip gizemli gök cismi için NASA düğmeye bastı.

Bilim Dünyasını Heyecanlandıran Keşif! NASA Gizemli Cismi Yakın Kadraja Aldı - Resim : 1

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NASA'nın James Webb Teleskobu, ‘2060 Chiron’ adlı gök cismini mercek altına aldı. Gözlemler sonucunda Chiron’un yüzeyindeki buzların daha önce hiçbir centaurda görülmeyen türde olduğu ortaya çıktı.

İlk kez bir centaurda su buzu, etan ve propan gibi moleküller tespit eden araştırmacılar, bu moleküllerin güneş ışığının yüzeydeki metan ve suyla etkileşimi sonucu oluştuğunu varsayıyor.

Kaynak: DHA

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